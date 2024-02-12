Зеленский завершил масштабные перестановки в руководстве украинской армии. Вот что известно о военных из команды Сырского

Владимир Зеленский в окружении нового военного командования Украины в Мариинском дворце в Киеве, 10 февраля 2024 года Офис президента Украины

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и вслед за этим сменил все военное командование страны. Новым главкомом стал Александр Сырский, а украинский Генштаб возглавил Анатолий Баргилевич. «Украинская правда» подробно рассказала, что известно о новых руководителях ВСУ. Пересказываем главное из этого материала.

Анатолий Баргилевич — глава Генштаба ВСУ

Баргилевич родом из села Омеляновка Житомирской области. Он окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, а также Национальный университета обороны Украины. До назначения начальником Генштаба 54-летний Баргилевич был командующим Силами территориальной обороны ВСУ.

В 2014 году, когда началась война на востоке Украины, он занимал должность начальника управления оперативной подготовки Главного оперативного управления Генштаба. Через два года он стал заместителем командующего Сухопутными войсками, где занялся развитием территориальной обороны, которая в тот момент еще не была отдельным видом войск.

В 2022 году Баргилевич стал начальником штаба оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица», в сфере ответственности которой был восточный участок фронта. Командующим этой группировки был Александр Сырский. Баргилевич занимал эту должность почти полтора года, после чего его назначили командующим Силами территориальной обороны.

«Украинская правда» отмечает, что еще до возвращения Баргилевича в территориальную оборону, появлялась информация, этот род войск хотят включить в состав Сухопутных войск, несмотря на то, что он сыграл одну из ключевых ролей в начале полномасштабного вторжения. С появлением Баргилевича эти разговоры стали вестись все чаще. «УП» утверждает, что он занимался «ослаблением» этого рода войск. В частности, самый успешный проект Сил теробороны — разработанная по стандартам НАТО программа обучения военнослужащих — после прихода Баргилевича был передан под руководство Военного института КНУ имени Шевченко. Также распущена команда, которая занималась поиском денег для теробороны. Благодаря сотрудничеству с фондами и волонтерами теробороне удавалось найти деньги на технику, оружие и обучение, отмечает «УП». Кроме того, до конца марта планируется завершить перевод нескольких бригад теробороны в другие войска, несмотря на то, что в последнее время территориальная оборона не пополнялась новыми людьми.

Сам Баргилевич говорил о необходимости продолжать развитие Сил территориальной обороны, отмечая, что нужно пересмотреть задачи этих войск.

Чем известен новый главком ВСУ

Почему критики называют нового главкома ВСУ «мясником»? Что отличает Сырского от Залужного? И кто из них был более успешен за два года войны? Отвечаем на главные вопросы о громкой отставке

Чем известен новый главком ВСУ

Почему критики называют нового главкома ВСУ «мясником»? Что отличает Сырского от Залужного? И кто из них был более успешен за два года войны? Отвечаем на главные вопросы о громкой отставке

Александр Павлюк — командующий Сухопутными войсками

До назначения главкомом ВСУ командующим Сухопутными войсками был Александр Сырский. Руководитель этих войск имеет в своем подчинении около 600 тысяч военнослужащих, поэтому источники «Украинской правды» видели на этой должности «человека из ближайшего окружения Сырского». Именно такой человек 53-летний Павлюк, отмечает издание. Представляя военного, Сырский заявил, что других кандидатур на этот пост у него не было.

Павлюк начал военную карьеру в 1991 году после окончания Харьковского гвардейского высшего танкового командного училища. В 2006-2007 годах он командовал украинскими миротворческими силами в Косово. С 2010 по 2015 год Павлюк возглавлял 24-ю отдельную механизированную бригаду в Львовской области. С марта 2014 года она участвовала в боях за Славянск, Лиман, Краматорск, Лисичанск и другие города Донбасса. Затем Павлюк занимал должности командующего войсками Оперативного командования «Запад» Сухопутных войск, начальника подготовки Командования Сухопутных войск, командующего Операциями объединенных сил.

За месяц до полномасштабного вторжения Павлюк в интервью The Times говорил, что российские войска могут пойти в атаку не только в Донбассе. В марте 2022 года Павлюка сняли с должности командующего Операциями объединенных сил и назначили главой Киевской областной военной администрации. Он отвечал за организацию обороны и обеспечение украинской столицы. Собеседники «УП» в администрации охарактеризовали его с «положительной стороны». Павлюк возглавлял администрацию до мая 2022 года. В феврале 2023 года он стал первым заместителем министра обороны Украины.

Игорь Скибюк — командующий Десантно-штурмовых войск

48-летний Скибюк — один из наименее публичных военных в команде Сырского. Он служил в 80-й Галицкой бригаде Десантно-штурмовых войск, которая «прошла едва ли не все точки российско-украинской войны до 24 февраля 2022 года» — от боев под Славянском в апреле 2014 года до боев за Луганский аэропорт, Авдеевку (2017 год) и так далее.

Под командованием Скибюка бригада пыталась сдержать российские войска на херсонском направлении во время полномасштабного вторжения, но силы были несопоставимы, отмечает «УП». Впоследствии бригада участвовала в освобождении Харьковской области. За это Скибюк получил звание Героя Украины. Десантники, которые пересекались со Скибюком на фронте, описывают его как «взвешенного, спокойного» руководителя, который никогда не кричит на личный состав.

Юрий Содоль — командующий Объединенными силами

До нового назначения был командующим Морской пехоты Украины. Содоль начинал военную службу артиллеристом, затем был десантником и только потом морским пехотинцем. Он отслужил 12 лет в 25-й воздушно-десантной бригаде, в ней же провел два года . В 2015 году Содоль перешел в командование десантно-штурмовых войск, а в марте 2018 года стал командующим Морской пехоты.

Журналисты описывают Содоля как командующего, который стремится как можно чаще быть на линии соприкосновения, чтобы «видеть глаза, слышать интонацию каждого командира». Сама же морская пехота еще за несколько лет до полномасштабного вторжения РФ стала элитным родом войск Украины, утверждает «Украинская правда».

Игорь Плахута — командующий Силами территориальной обороны

«УП» называет назначение Плахуты «самым загадочным и неоднозначным». Его публичная биография начинается только с 2005 года, когда он стал командиром Отдельной президентской бригады, в 2009 году он возглавил 169-й учебный центр «Десна» Сухопутных войск.

Журналисты обратили внимание, что десять лет назад во время разгона Евромайдана в Киеве Игорь Плахута руководил внутренними войсками МВД Украины. Ночью 10 декабря 2013 года правоохранительные органы зачистили правительственный квартал Киева от баррикад, выставленных протестующими. Плахута, в то время занимавший должность начальника управления Южного территориального командования внутренних войск МВД, отчитывался в СМИ, что для расчистки улиц были привлечены около 400 бойцов внутренних войск и спецотряда «Беркут». Он также утверждал, что «люди в черном, которые разбирали баррикады, были коммунальщиками». Кроме того, он вел переговоры с митингующими от имени МВД в январе 2014-го. Некоторые участники тех событий в разговоре с «УП» отмечают, что Плахута был одним из немногих командиров, кто шел на переговоры с протестующими.

Военнослужащий Максим Громов написал в фейсбуке, что «пересекался по войне» с Плахутой и назвал его «человеком дела». В свою очередь в теробороне считают, что новый командующий продолжит «зачистку» войск, перебрасывая военных в подчинение к другим командованиям.

Вадим Сухаревский — заместитель главкома ВСУ по беспилотникам

39-летнего Сухаревского называют первым офицером ВСУ, который отдал приказ открыть огонь на поражение по сепаратистам в Донбассе. Это произошло в апреле 2014 года под Славянском, когда Сухаревский, который был тогда старшим лейтенантом 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, открыл огонь по отряду , атаковавшего бойцов спецподразделения СБУ «Альфа».

В 2016-2021 годах Сухаревский был командиром 503-го батальона морской пехоты. С февраля 2022 года он командует 59-й отдельной мотопехотной бригадой, участвовавшей в обороне Николаева и контрнаступлении в Херсонской области. По мнению Сухаревского, беспилотники играют «колоссальную» роль в нынешней войне. По его приказу в 59-й бригаде было организовано собственное производство и ремонт .

Андрей Лебеденко — заместитель главкома ВСУ по инновациям, технологическим компонентам армии и боевых систем

«Украинская правда» называет Лебеденко «темной лошадкой» в команде Сырского. О военном опыте полковника информации в открытом доступе нет. В сентябре 2022 года он стал кавалером ордена Даниила Галицкого — «за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Владимир Горбатюк, Алексей Шевченко и Михаил Драпатый — заместители начальника Генштаба ВСУ

Михаил Драпатый

Михаил Драпатый участвует в войне с 2014 года. На тот момент он был командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады. Он руководил операцией по освобождению заложников в захваченном сепаратистами отделе милиции Мариуполя. Как пишут украинские СМИ, Драпатый лично находился за рулем БМП, которая осуществила прорыв через баррикады.

Прорыв баррикады на БМП. Мариуполь 09.05.14 MilitaryTechnique

Он также отвечал за операцию по выводу войск из Изваринского котла (также известен как «Южный котел»), где в окружении оказалось около 260 украинских военных и более трех десятков единиц техники.

До января 2024 года Драпатый был командующим оперативной группировкой войск «Херсон». Бывшие подчиненные называют Драпатого опытным офицером, который всегда пытается сохранить личный состав и делает все, чтобы уменьшить потери. В Генштабе он будет отвечать за подготовку и тренировку военных.

Владимир Горбатюк

Владимир Горбатюк в 2014 году возглавлял украинское подразделение, которое выполняло задачи по поддержанию мира и безопасности в Косово. На следующий год он стал первым заместителем командующего войсками оперативного командования «Запад». Как пишет «УП», год назад его кандидатуру называли среди тех, кто мог возглавить Запорожскую областную военную администрацию. Направлением Горбатюка в Генштаба станут оперативная работа, работа штабов, планирование и управление.

Алексей Шевченко

Об Алексее Шевченко также известно немного. Он проходил службу в артиллерии, был первым заместителем начальника Академии сухопутных войск во Львове. В апреле 2022 года возглавил Военную академию в Одессе — представлял его в должности тогда Александр Сырский. В августе того же года Шевченко получил звание бригадного генерала. В Генштабе он будет отвечать за логистику.

Читайте также

«Было желание поскорее убрать его. Чтобы о нем поскорее забыли» Отставка Залужного не привела к публичному скандалу, но очень сильно встревожила общество и армию. Вот что рассказывают источники «Медузы» в Киеве

Читайте также

«Было желание поскорее убрать его. Чтобы о нем поскорее забыли» Отставка Залужного не привела к публичному скандалу, но очень сильно встревожила общество и армию. Вот что рассказывают источники «Медузы» в Киеве

Портреты: пресс-служба Сил теробороны Украины; Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA; офис президента Украины / Planet Pix / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA; офис президента Украины