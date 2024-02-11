Новым главой Сил теробороны ВСУ стал Игорь Плахута. В 2013 году он руководил внутренними войсками МВД во время разгона Майдана

Владимир Зеленский подписал 11 февраля несколько указов в рамках реформы военного руководства Украины.

Так, новым командующим Силами территориальной обороны ВСУ стал Игорь Плахута. Он сменил на этой должности Анатолия Баргилевича, который назначен новым главой Генштаба Украины.

Как обратили внимание «Украинская правда» и Hromadske, в 2013 году во время разгона Евромайдана в Киеве Игорь Плахута руководил внутренними войсками МВД Украины.

Ночью 10 декабря 2013 года правоохранительные органы зачистили правительственный квартал Киева от баррикад, выставленных протестующими. Плахута, в то время занимавший должность начальника управления Южного территориального командования внутренних войск МВД, отчитывался в СМИ, что для расчистки улиц были привлечены около 400 бойцов внутренних войск и спецотряда «Беркут». Он также утверждал, что «люди в черном, которые разбирали баррикады, были коммунальщиками». Кроме того, он вел переговоры с митингующими от имени МВД в январе 2014-го.

11 февраля президент Украины назначил Александра Павлюка новым командующим Сухопутными войсками ВСУ. Ранее эту должность занимал Александр Сырский, который стал новым главнокомандующим ВСУ. Также Владимир Зеленский уволил Сергея Наева с должности командующего Объединенных сил ВСУ и назначил вместо него Юрия Содоля. Наев заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ.

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