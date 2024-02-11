Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ вместо Сырского

Генерал-лейтенант Александр Павлюк назначен новым командующим Сухопутными войсками ВСУ. Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского.

Накануне кабинет министров Украины освободил Павлюка с должности первого заместителя министра обороны страны в связи с «переходом на другую работу».

Ранее должность командующего Сухопутными войсками занимал генерал-полковник Александр Сырский. 8 февраля его назначили новым главнокомандующим ВСУ. Новым главой Генштаба Украины стал генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Обновлено. Другими указами, опубликованными 11 февраля, президент Украины назначил Юрия Содоля командующим объединенными силами ВСУ вместо Сергея Наева, Игоря Скибюка — командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ вместо Максима Миргородского, Игоря Плахуту — командующим Сил территориальной обороны.

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