Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ вместо Сырского
Источник: Президент Украины
Генерал-лейтенант Александр Павлюк назначен новым командующим Сухопутными войсками ВСУ. Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского.
Накануне кабинет министров Украины освободил Павлюка с должности первого заместителя министра обороны страны в связи с «переходом на другую работу».
Ранее должность командующего Сухопутными войсками занимал генерал-полковник Александр Сырский. 8 февраля его назначили новым главнокомандующим ВСУ. Новым главой Генштаба Украины стал генерал-майор Анатолий Баргилевич.
Обновлено. Другими указами, опубликованными 11 февраля, президент Украины назначил Юрия Содоля командующим объединенными силами ВСУ вместо Сергея Наева, Игоря Скибюка — командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ вместо Максима Миргородского, Игоря Плахуту — командующим Сил территориальной обороны.