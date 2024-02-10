Замминистра обороны Украины освободили от должности «в связи с переходом на другую работу». СМИ писали, что он возглавит Сухопутные войска вместо Сырского

Кабинет министров Украины освободил от должности первого заместителя министра обороны страны Александра Павлюка в связи с «переходом на другую работу». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил увольнение Павлюка. «Господин генерал, честь работать с вами. Следующие задачи и вызовы впереди», — написал он.

О дальнейшем назначении Павлюка в сообщениях не говорится. Сам он свое увольнение также не комментировал.

9 февраля, на следующий день после отставки Валерия Залужного, украинское издание «Зеркало недели» сообщило со ссылкой на источники в Минобороны, что Павлюк станет новым командующим Сухопутных войск ВСУ вместо назначенного главкомом Александра Сырского.

Тогда же издание сообщало, что Генштаб ВСУ вместо Сергея Шапталы возглавит командующий силами теробороны Анатолий Баргилевич. Вечером этого дня президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении Брагилевича новым начальником Генштаба ВСУ.

8 февраля Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Во время встречи он обсудил с ним в том числе и обновление командования вооруженных сил Украины, а затем объявил, что к руководству приступает новая управленческая команда.

Новым главкомом Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского, который до этого командовал Сухопутными войсками Украины. В числе его успехов Зеленский назвал командование обороной Киева в начале полномасштабного вторжения России в Украину, а также разработку тактики наступления ВСУ в Харьковской области осенью в 2022 году. О том, кто заменит Сырского, президент официально не сообщал.

кто такой сырский и что говорят о нем в армии

Почему критики называют нового главкома ВСУ «мясником»? Что отличает Сырского от Залужного? И кто из них был более успешен за два года войны? Отвечаем на главные вопросы о громкой отставке

кто такой сырский и что говорят о нем в армии

Почему критики называют нового главкома ВСУ «мясником»? Что отличает Сырского от Залужного? И кто из них был более успешен за два года войны? Отвечаем на главные вопросы о громкой отставке