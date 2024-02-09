Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым начальником Генерального штаба ВСУ генерал-майора Анатолия Баргилевича. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

Ранее эту должность занимал генерал-лейтенант Сергей Шаптала. Баргилевич руководил Силами территориальной обороны.

«Новым начальником Генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Опытный человек — понимает задачи этой войны и украинские цели», — сказал президент Украины (цитата по «РБК-Украина»).

Он добавил, что Сырский уже определил кандидатуры своих заместителей. Их фамилии президент Украины не назвал.

«Все ребята — боевые, профессиональные, каждый — с четким знанием фронта и реальных потребностей украинских воинов», — добавил Зеленский.

С 2014 по 2016 год Баргилевич занимал должность руководителя управления оперативной подготовки Главного оперативного управления Генштаба. Затем его назначили начальником оперативного управления командования Сухопутных войск, где он отвечал за развитие территориальной обороны, пишет «РБК-Украина». С 2020 по 2022 год Баргилевич исполнял обязанности заместителя командующего Сухопутных войск. В 2022-23 годах Баргилевич занимал должность начальника штаба оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица», в сфере ответственности которой был восточный участок фронта. Командующим этой группировки был Александр Сырский.

8 февраля Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины, который он занимал с 2021 года. Место главкома занял Александр Сырский, который до этого командовал Сухопутными войсками Украины.

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