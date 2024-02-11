Война Семьсот восемнадцатый день. Онлайн «Медузы»

Гладков: ВСУ за прошедшие сутки атаковали четыре района Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки обстрелы со стороны ВСУ зафиксированы в населенных пунктах четырех районов региона.

По его словам, в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 11 артиллерийских снарядов, а также три дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. Дроны также атаковали село Тишанка Волоконовского района и окраину хутора Старый.

В Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина хутора Понуры. В результате пострадали трое рабочих, у них осколочные ранения различных частей тела.

Три артиллерийских снаряда выпущено по окраине хутора Архипов в Краснояружском районе. Пострадавших нет.