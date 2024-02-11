Война Семьсот восемнадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 10 февраля читайте здесь, фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- Российские войска атаковали Украину беспилотниками. ВСУ утверждают, что сбили 40 из 45 дронов.
- Губернатор Белгородской области сообщил, что в результате обстрела хутора Понуры пострадали трое рабочих.
- Генерал-лейтенант Александр Павлюк назначен командующим Сухопутными войсками Украины. Ранее эту должность занимал Александр Сырский.
Другими указами, опубликованными 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Содоля командующим объединенными силами ВСУ вместо Сергея Наева, Игоря Скибюка — командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ вместо Максима Миргородского, Игоря Плахуту — командующим Силами территориальной обороны.
В Николаеве в результате ночной атаки дронов пострадал инфраструктурный объект
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в результате попадания одного из беспилотников произошел пожар на открытой территории инфраструктурного объекта. Также повреждения получили административное здание, жилые дома, автомобили и газопровод.
Пострадал один человек, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ стал генерал-лейтенант Александр Павлюк
Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Накануне кабинет министров Украины уволил Павлюка с должности первого заместителя министра обороны.
Командующим Сухопутных войск ранее был Александр Сырский, которого 8 февраля назначили главнокомандующим ВСУ.
Гладков: ВСУ за прошедшие сутки атаковали четыре района Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки обстрелы со стороны ВСУ зафиксированы в населенных пунктах четырех районов региона.
По его словам, в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 11 артиллерийских снарядов, а также три дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. Дроны также атаковали село Тишанка Волоконовского района и окраину хутора Старый.
В Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина хутора Понуры. В результате пострадали трое рабочих, у них осколочные ранения различных частей тела.
Три артиллерийских снаряда выпущено по окраине хутора Архипов в Краснояружском районе. Пострадавших нет.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное на 06:00:
- За сутки произошло 98 боевых столкновений;
- Российские войска нанесли три ракетных и 64 авиационных удара, а также совершили 93 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;
- Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей;
- ВСУ отразили шесть атак российских сил на лиманском направлении в районе населенных пунктов Терны, Выемка, Раздолевка, а также 14 атак на бахмутском направлении в районе населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка;
- На авдеевском направлении украинские военные продолжают сдерживать ВС РФ, которые не оставляют попыток окружить Авдеевку;
- На марьинском направлении ВСУ сдерживают армию РФ в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, там отражено 35 атак;
- Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли удары по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских сил, одному пункту управления, двум артиллерийским средствам.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Зеленский сменил заместителей главнокомандующего ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 10 февраля объявил о назначении двух новых заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Новыми заместителями главкома стали полковник Вадим Сухаревский и полковник Андрей Лебеденко. Сухаревский, по словам Зеленского, займется направлением беспилотных систем и развитием применения дронов. Лебеденко — инновациями и «технологическим компонентом» армии и боевых систем.
До назначения Сухаревский был командиром 59-й отдельной мотопехотной бригады, эту должность он занимал с 2022 года. В 2014 году Сухаревский участвовал в боях в районе Славянска.
Также президент Украины назначил новых заместителей начальника Генштаба ВСУ. Ими стали бригадный генерал Владимир Горбатюк (он будет отвечать за оперативную работу, работу штабов и планирование), бригадный генерал Алексей Шевченко (логистика) и бригадный генерал Михаил Драпатый (подготовка и тренировка военных).
Что еще известно о ночной атаке дронов:
- В Днепровском районе Днепропетровской области сбили два беспилотника. Как сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак, из-за падения обломков произошел пожар. Пострадал 39-летний мужчина, его состояние оценивается как удовлетворительное;
- Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что в Киеве воздушная тревога длилась два часа. Все атаковавшие украинскую столицу дроны были сбиты на подступах к городу. Пострадавших и разрушений нет.
- Силы обороны Юга сообщают, что атака дронов длилась более пяти с половиной часов. Целью российского удара, по словам украинских военных, стала прибрежная полоса инфраструктуры и агропромышленные объекты.
Российские войска атаковали Украину беспилотниками. ВСУ утверждают, что сбили 40 из 45 дронов
В ночь на 11 февраля войска РФ нанесли по Украине массированный удар беспилотниками.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, в общей сложности российские военные выпустили 45 ударных дронов типа «Шахед-136/131» со стороны оккупированного Крыма — из Балаклавы и с мыса Чауда.
В сообщении говорится, что силы украинской ПВО сбили 40 беспилотников. Дроны были уничтожены в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.
Здравствуйте! Начинается 718-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.