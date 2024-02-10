Пожарные на месте удара в Харькове, 10 февраля 2024 года Vitalii Hnidyi / Reuters / Scanpix / LETA

В ночь на 10 февраля российские войска ударили несколькими беспилотниками «Шахед» по Немышлянскому району Харькова, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Сначала харьковские власти заявили о попадании дронов по автозаправочной станции. Однако затем глава Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов уточнил, что беспилотники атаковали нефтебазу.

По словам Синегубова, всего по Харькову было запущено по меньшей мере 10 беспилотников, восемь из которых сбили. Остальные два попали в нефтебазу, произошла утечка топлива, которое вытекло на улицу. Начавшийся в итоге пожар охватил несколько жилых кварталов.

В результате пожара погибли семь человек: в одном доме — 66-летний мужчина со своей 65-летней женой, в другом — семья из родителей с тремя детьми. Одному из мальчиков было семь месяцев (по другим данным — десять), еще двоим — семь и четыре года.

По словам Сергея Болвинова, во время воздушной тревоги семья укрылась в подвале своего дома. Вскоре двор охватило огнем, и когда семья выбежала из подвала, чтобы спастись от пожара, у дома уже горели две машины. Люди оказалась в «огненной ловушке», рассказал Болвинов. Тело мужчины было найдено в коридоре — он, скорее всего, потерял сознание первым. Младший ребенок, вероятно, побежал за ним — его нашли в кухне. Мать с двумя старшими детьми пыталась спастись в ванной. Тела погибших сильно обгорели — Болвинов сообщил, что для окончательного опознания понадобится экспертиза ДНК.

Еще три человека, по данным Синегубова, получили ранения — две женщины 39 и 65 лет и 45-летний мужчина. Из остальных домов, где начались пожары, спасатели эвакуировали более 50 человек.

По данным мэра Игоря Терехова, в результате атаки пострадали как минимум 57 человек — это те, кто остался без жилья и вещей. Полностью сгорели 15 частных домов, в общей сложности выгорела почти половина улицы, добавил Терехов. Все пострадавшие — жители домов по улице Котельной, уточнил Синегубов.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост, в котором заявил, что «российский террор не может оставаться безнаказанным». «Реальность всегда говорит больше, чем какие-либо слова. Минувшей ночью из-за пожара после удара „Шахедов“ в Харькове погибла целая семья: родители и трое детей. Старшему сыну, Алексею, семь лет, среднему, Михаилу, четыре года, младший — Павел, ему было семь месяцев. Дети, которые еще не успели увидеть жизнь и были убиты из-за русского безумия», — написал Зеленский.

В результате обстрела без электричества остались 1030 домов и более тысячи жителей. Олег Синегубов предупредил, что один резервуар на атакованной нефтебазе еще остается заполненным, и опасность взрыва сохраняется. При необходимости зона эвакуации будет расширена, добавил он.