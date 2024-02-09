Новый главком ВСУ Александр Сырский родился в России. Его родители сейчас живут во Владимире Пропагандисты, конечно же, не могли пройти мимо этого

Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

8 февраля Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо него на эту должность был назначен Александр Сырский — теперь уже бывший командующий Сухопутных войск ВСУ. СМИ практически сразу обратили внимание на то, что новый украинский главком родился во Владимирской области России и учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Особенно активно об этом сообщала российская пропаганда.

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский родился в 1965 году в деревне Новинки Владимирской области РСФСР в семье военного. Как пишет «Украинская служба Би-би-си», в 1970-е годы отца Сырского перевели служить в Украину, с ним переехала вся семья. Школу новый главком ВСУ окончил в Харькове и, как утверждает «Би-би-си», этот город он считает родным.

С 1982 по 1986 год Сырский учился в Московском высшем общевойсковом командном училище (МВОКУ). Примерно в те же годы там учились нынешние депутаты Госдумы РФ — Андрей Картаполов (глава комитета по обороне) и Андрей Луговой (подозреваемый в убийстве бывшего разведчика Александра Литвиненко), обратила внимание «Русская служба Би-би-си».

В 1980-х Сырский командовал мотострелковым взводом, базировавшимся в Лубнах Полтавской области, в 1990-е — батальоном и полком 6-й дивизии Нацгвардии Украины, которые стояли в Харьковской области. Позже он учился в Академии ВСУ и Национальной академии обороны Украины.

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Во Владимире, как утверждают российские СМИ, живет брат Александра Сырского Олег. Примерно через час после того, как стало известно о назначении Сырского, с Олегом связалось российское госагентство ТАСС. Он рассказал, что уже давно не виделся с братом. «Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. Я про него ничего не знаю. Давно уже, очень давно он уехал туда [в Украину]. Он там всю жизнь, он там начал службу и продолжает ее, у него там семья», — сказал Олег.

Российская пропаганда активно писала про родителей Сырского. Телеканал RT утверждает, что они живут в России и якобы «регулярно» участвуют в акции «Бессмертный полк». К такому выводу канал пришел, изучив предполагаемые соцсети родственников Сырского.

RT также сообщил, что его сотрудникам удалось поговорить со знакомыми родителей нового главкома ВСУ. В частности, канал приводит слова жительницы Владимира и главы музея одной из школ Татьяны Веселовой, которая раньше общалась с родственниками Сырского. Она утверждает, что многие выпускники школы знали Сырского и на встрече выпускников называли его «предателем». RT пишет, что поговорило с еще одной знакомой семьи Ольгой. Она называет родителей главкома патриотами, а об Александре они сейчас совсем не говорят, «будто его и не было никогда».

О родителях Сырского также пишет провластный телеграм-канал Shot. Издание утверждает, что ему удалось связаться с отцом нового главкома ВСУ, который попросил «не трогать их семью, потому что для них это тяжелое время». Никаких подтверждений телеграм-канал не приводит. Shot со ссылкой на предполагаемые соцсети родителей Сырского также пишет, что они участвуют в «Бессмертном полку». Канал утверждает, что на родителей главкома ВСУ «сейчас обрушилась волна хейта».

Пропагандист RT Константин Придыбайло опубликовал фотографии, на которых, как он утверждает, Александр Сырский запечатлен на праздновании Дня России. «Ел торт с украинским и российским флагом на верхушке, обнимался с российскими военными на приеме», — пишет Придыбайло. О каком мероприятии идет речь, он не уточнил.

Госагентство РИА Новости выпустило заметку, в которой говорится, что «предполагаемый брат» Сырского Олег в 2013 году был оштрафован судом во Владимире на 30 тысяч рублей по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Вероятно, речь идет о том же брате, с которым общался ТАСС, но РИА Новости называет его «предполагаемым».

Газета «Комсомольская правда» пишет, что родителей Сырского зовут Людмила Ивановна и Станислав Прокопьевич. «Медуза» обнаружила на сайте Ленинского районного суда Владимира иск Сырского Станислава Прокопьевича к Военному комиссариату области от 2013 года. В нем он требует признать его право на перерасчет пенсии в связи с увеличением размера оклада по воинскому званию. В решении суда говорится, что Сырский С. П. — пенсионер Минобороны РФ и ему назначена пенсия за выслугу лет. Действительно ли это иск отца нового главкома ВСУ, неизвестно.

«Комсомольская правда» сообщает, что корреспондент издания съездил во Владимир и нашел квартиру родителей Сырского. Издание утверждает, что родители «забаррикадировались от журналистов в квартире, попросили соседей никого не пускать в общий холл и держали осаду с упорством настоящих воинов». Корреспондент «КП» поговорил с секретарем дома Натальей Алексеевной, которая, как утверждается, дружит с матерью Александра Сырского. Она утверждает, что после 2014 года Сырский к родителям не приезжал.

О «патриотической позиции» родственников Сырского пишет и провластный телеграм-канал Readovka. Издание утверждает, что нашло страницы матери Сырского в соцсетях, на которых можно найти «от пожелания крепкого здоровья президенту Путину до шуток над канцлером ФРГ Шольцем за его поставки оружия для ВСУ».

RT сообщило, что обнаружило письмо матери Сырского своему отцу, который погиб во время Великую отечественной войны, «спасая товарищей от фашистов». Судя по скриншотам, текст был размещен во «ВКонтакте». Никаких подтверждений подлинности письма RT не приводит. Новости активно растиражировали другие провластные СМИ, в том числе «Известия», «Российская газета», «Взгляд», «Газета.ру», РИА Новости и другие.

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