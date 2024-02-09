«Возможно, сейчас не лучшее время для изменений» Как западные журналисты и аналитики комментируют отставку Залужного. Пересказываем основные тезисы

Пресс-служба президента Украины

8 февраля Владимир Зеленский объявил о смене руководства Вооруженных сил Украины — вместо Валерия Залужного должность главнокомандующего занял Александр Сырский, до этого командовавший Сухопутными силами ВСУ.

В своем вечернем обращении президент Украины прямо не назвал причину увольнения Залужного, но упомянул о неудаче наступления ВСУ на южном фронте летом 2023 года, добавив, что «ощущение стагнации» на южных направлениях повлияло на общественное настроение в Украине. «Украинцы стали реже говорить о победе. Но украинский дух не утратил веру в победу. Украина сохраняет свой исторический шанс. Реализовать его — наша обязанность», — сказал президент.

Зеленский заявил, что именно 2024 год должен стать решающим в войне с Россией, а для достижения целей Украины необходима «перезагрузка генералитета» и другой подход к ведению боевых действий. Для этого, по словам президента, на всех уровнях руководства ВСУ должны находиться боевые командиры, которые «знают и чувствуют» фронт. Именно таким командующим Зеленский представил Александра Сырского.

Как пишут западные СМИ, комментируя перестановки в военном командовании Украины, Сырский, в отличие от Залужного, не пользуется большой популярностью среди военнослужащих. Так, Politico и The Washington Post утверждают, что военные считают нового главнокомандующего «командиром советского образца», под руководством которого ВСУ понесли большие потери в ходе обороны Бахмута. Из-за этого солдаты дали Сырскому прозвища «мясник» и «генерал 200», пишет Politico.

При этом оба издания отмечают, что решение о смене военного руководства было принято в тот момент, когда ВСУ сталкиваются с острой нехваткой боеприпасов и личного состава, а Россия вернула себе инициативу на поле боя.

По мнению Politico, перестановки в руководстве ВСУ в данной ситуации могут «усилить скептицизм» американских парламентариев относительно предоставления Украине новой военной помощи. «Возможно, сейчас не лучшее время для каких-либо изменений», — резюмирует издание. В свою очередь The New York Times напоминает, что именно готовность Сырского вести войну на истощение в битве за Бахмут подвергалась критике со стороны США.

В беседе с Financial Times некоторые западные чиновники и аналитики выразили мнение, что назначение Сырского может негативно сказаться на ходе войны, в том числе из-за близости командующего к президенту. Собеседники издания также сомневаются в способности нового главкома противостоять вмешательству политического руководства страны в военные вопросы.

Такую же оценку приводит The Times. По данным газеты, украинские военнослужащие считают, что Сырский будет просто подчиняться указаниям Зеленского и не будет отстаивать военные интересы.

В этой связи издание напоминает о конфликте президента с прежним главнокомандующим из-за разных взглядов на ход войны: Зеленский придерживался более оптимистичного подхода, а Залужный называл ситуацию на фронте «патовой».

Как утверждают военные источники издания, Залужный «скептически» относился к некоторым приказам и заявлениям президента, поскольку считал их «нереалистичными». Также он выступал за мобилизацию 500 тысяч человек. С таким планом не соглашался Зеленский, поскольку, как пишет The Times, это могло бы разрушить экономику Украины и побудить тысячи людей бежать за границу.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, утверждает источник издания, во время встречи с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд в конце января объяснял готовящуюся отставку Залужного тем, что главком так и не предоставил руководству страны план своей военной кампании на 2024 год. Эту тему также затронул Зеленский в своем обращении после отставки генерала, заявив, что в ближайшее время ожидает получить «реалистичный, подробный план действий ВСУ», в котором будет учтена «реальная ситуация на поле боя».

Некоторые западные СМИ, в том числе The Wall Street Journal, в своих материалах об отставке Залужного также обращают внимание на результаты недавнего опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии. Согласно исследованию, ВСУ доверяют 96% опрошенных граждан Украины, а непосредственно Залужному — 88%. В то же время, по данным опроса, доверие к президенту к концу 2023 года снизилось до 62%. Украинские военные, пишет The Times, связывают конфликт Зеленского и Залужного именно с популярностью последнего.

The Economist пишет, что увольнение Залужного будет иметь не только военные последствия, поскольку различные политические силы Украины могут рассматривать бывшего главнокомандующего как «средство для реализации своих амбиций».

Издание также отмечает, что Украина входит в «новый, решающий этап войны», а главным остается вопрос, сможет ли Зеленский воспользоваться увольнением Залужного, чтобы поменять свое видение войны. Сейчас, как пишет The Economist, президент «все еще публично держится за свое обещание, что Украина вернет себе каждую пядь земли, оккупированной российскими войсками, даже если сам для себя и понимает, что это произойдет не скоро, если вообще произойдет».

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Валерий Залужный отправлен в отставку. Новым главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский. Главное

Подробнее об отставке Залужного

Валерий Залужный отправлен в отставку. Новым главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский. Главное