Российские военные атаковали Украину беспилотниками. ВСУ сбили 40 из 45 дронов

В ночь на 11 февраля войска РФ нанесли по Украине массированный удар беспилотниками.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, в общей сложности российские военные выпустили 45 ударных дронов типа «Шахед-136/131» со стороны оккупированного Крыма — из Балаклавы и с мыса Чауда.

Силы украинской ПВО сбили 40 беспилотников. Дроны были уничтожены в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Атака дронов длилась более пяти с половиной часов, сообщает командование Сил обороны юга Украины. Целью российского удара, по словам украинских военных, стала прибрежная полоса инфраструктуры и агропромышленные объекты.

Зафиксировано попадание в один из объектов в Николаеве. В результате начался пожар, взрывной волной были повреждены близлежащие жилые дома, автомобили и газопровод. Сообщается об одном раненом.

В Днепровском районе Днепропетровской области возник пожар из-за падения обломков одного из сбитых беспилотников, рассказал глава военной администрации региона Сергей Лысак. В результате получил ранение 39-летний местный житель.

Начальник военной администрации Киева Сергей Попко заявил, что силы протововоздушной обороны отбили воздушную атаку на столицу Украины, уничтожив все дроны еще на подступах к городу. Пострадавших и разрушений нет.