Война Семьсот семнадцатый день. Онлайн «Медузы»

ЦИК забраковал часть подписей Бориса Надеждина и отказал ему в регистрации кандидатом в президенты. Как и ожидалось, в бюллетене на мартовском голосовании будет четыре фамилии — причем одна из них (да, та самая) явно выделяется на фоне остальных.

Несколько последних недель люди стояли в очередях, чтобы оставить подпись за Надеждина. А его рейтинг как единственного антивоенного кандидата резко вырос. Особенно после того, как поддержать Надеждина призвали оппозиционные силы, в том числе команда Алексея Навального.

Ведущие подкаста «Вид на Кремль» — социолог, эксперт по экономической политике Александра Прокопенко и обозреватель «Медузы» Андрей Перцев — разбираются в «феномене Надеждина».