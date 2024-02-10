Война Семьсот семнадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 9 февраля читайте здесь, фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- Российские войска атаковали Украину 31 дроном-камикадзе. ВСУ заявили, что сбили 23 беспилотника.
- В Харькове при атаке беспилотников семь человек погибли, среди них трое детей. Четыре человека ранены в результате атаки в Одесской области.
- Отец погибшего на «Москве» матроса рассказал, что Следственный комитет приостановил уголовное дело о затоплении крейсера.
- В Екатеринбурге задержали пятерых человек, пришедших на акцию возложения цветов к воинскому мемориалу.
- Зеленский назначил новым начальником Генштаба ВСУ генерал-майора Анатолия Баргилевича.
Мирная жительница Херсонской области погибла при обстреле
По данным прокуратуры региона, войска РФ обстреляли Белозерскую общину с вечера 9 февраля, попав по частным домам.
В результате обстрела погибла 52-летняя жительница поселка Велетенское. Два мирных жителя — 72-летняя женщина и 77-летний мужчина — получили ранения. В поселке Белозерка тяжелые ранения получил еще один человек.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (части 1, 2 статьи 438 УК Украины).
ЦИК забраковал часть подписей Бориса Надеждина и отказал ему в регистрации кандидатом в президенты. Как и ожидалось, в бюллетене на мартовском голосовании будет четыре фамилии — причем одна из них (да, та самая) явно выделяется на фоне остальных.
Несколько последних недель люди стояли в очередях, чтобы оставить подпись за Надеждина. А его рейтинг как единственного антивоенного кандидата резко вырос. Особенно после того, как поддержать Надеждина призвали оппозиционные силы, в том числе команда Алексея Навального.
Ведущие подкаста «Вид на Кремль» — социолог, эксперт по экономической политике Александра Прокопенко и обозреватель «Медузы» Андрей Перцев — разбираются в «феномене Надеждина».
В Александровском саду в Москве выстроилась очередь желающих возложить цветы в рамках акции движения жен мобилизованных «Путь домой», сообщает «Сота».
Всех женщин, которые приносят цветы к Могиле неизвестного солдата, сопровождает часовой. Он не разрешил им провести минуту молчания.
Издание также утверждает, что на акцию пришли провокаторы.
Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов рассказал подробности атаки беспилотников в Харькове, в результате которой погибли семь мирных жителей.
По его словам, войска РФ запустили по городу не менее 10 дронов, восемь из них удалось сбить. Атаке среди прочего подверглась нефтебаза, откуда произошла утечка топлива, которая вызвала масштабный пожар.
С места возгорания эвакуировали 50 человек. Один из резервуаров на нефтебазе еще полный, поэтому опасность для жителей ближайших районов сохраняется. При необходимости власти расширят зону эвакуации и отселения.
Три человека ранены при обстреле Белгородской области
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, под обстрел ВСУ попала окраина хутора Понуры Грайворонского городского округа. Пострадали трое рабочих — у них осколочные ранения различных частей тел. Пострадавших госпитализировали.
В результате атаки также был поврежден экскаватор.
Глава Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов уточнил, что пожар в Харькове начался в результате попадания трех российских беспилотников в нефтебазу, а не АЗС. После попадания дронов произошел взрыв с утечкой горюче-смазочных материалов.
Как сообщали местные власти, в результате атаки погибли семь человек, включая троих детей. Еще три человека получили ранения.
Министерство труда России разработало проект приказа, который предполагает увеличение перечня профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы.
Ведомство предлагает расширить список до 224 должностей и 1305 предприятий, где можно проходить альтернативную службу. В настоящее время перечень насчитывает 149 профессий и 960 организаций.
В пресс-службе ведомства пояснили ТАСС, что в число новых профессий для прохождения альтернативной службы вошли, в частности, дезинфектор, конюх, машинист бульдозера, слесарь по обслуживанию тепловых сетей, лесоруб, повар судовой, музейный смотритель и другие.
Пройти службу по новым профессиям можно будет во время осеннего призыва 2024 года.
Список профессий для альтернативной службы формируется ежегодно.
- Право на альтернативную гражданскую службу закреплено Конституцией России и федеральным законом «Об альтернативной гражданской службе».
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли 73 авиационных удара и совершили 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло 111 боевых столкновений. На купянском направлении ВСУ отразили 11 атак противника возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.
- На лиманском направлении украинские военные отразили 14 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области, а также Тернов и Ямполевки Донецкой области.
- На бахмутском направлении ВСУ отбили 22 атаки россиян неподалеку от Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские военные отразили 21 атаку противника в районах Новобахмутовки и Авдеевки, а также еще 12 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении ВСУ отбили 19 атак противника вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.
- На шахтерском направлении украинские военные отразили две атаки южнее Золотой Нивы Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области, на запорожском направлении отбили три атаки западнее Новопокровки, Вербового и в районе Работино Запорожской области.
- На херсонском направлении войска РФ четыре раза безуспешно пытались штурмовать позиции ВСУ.
- Украинская авиация нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли удары по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум пунктам управления, двум складам боеприпасов противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В Екатеринбурге полиция задержала пять человек возле памятника «Черный тюльпан», где сегодня должна была проходить акция группы жен мобилизованных.
Как сообщает «ОВД-Инфо», полиция задержала Полину Берескину, Наталью и Елизавету Казанцеву, Ивана Букина и Альберта Якупова во время акции по возложению цветов к памятнику. Всех задержанных доставили в отдел по исполнению административного законодательства УМВД России по Екатеринбургу.
Обновление. На задержанных активистов составили административные протоколы по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ), сообщает Itʼs My City.
- Движение жен мобилизованных «Путь домой» требует, чтобы президент России Владимир Путин подписал указ о завершении мобилизации. Каждую субботу они проводят акции по возложению цветов в разных городах России. На акции 3 февраля в Москве полиция массово задерживала журналистов у стен Кремля.
Последствия атаки российских беспилотников в Харькове
Как сообщили местные власти, российские дроны атаковали АЗС в городе, из-за чего произошел разлив топлива и масштабный пожар. Полностью сгорели 15 частных домов. В одном из них погибла семья из пяти человек: мирный житель, его жена и трое детей, в другом — еще одна семейная пара. Еще три человека получили ранения. Разбор завалов продолжается.
В ночь на 10 февраля российские средства ПВО перехватили и уничтожили три беспилотника в Брянской области, сообщило Минобороны РФ. Ведомство обвинило в атаке «киевский режим».
В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе сбили только два дрона. По его словам, в результате атаки пострадавших и разрушений нет.
Вопреки всем санкциям, за неполный 2023 год российский импорт чипов западного производства превысил миллиард долларов. Чипы необходимы российскому ВПК для бесперебойных поставок вооружений на фронт, но не только: их используют и при производстве автомобилей, смартфонов и бытовой техники. «Медуза» поговорила о роли чипов в российско-украинской войне и том, как российская экономика работает в военное время, с Крисом Миллером, историком советской и российской экономики и автором книги «Война чипов: мировая битва за критически важные технологии».
Отец погибшего на «Москве» матроса рассказал, что Следственный комитет приостановил уголовное дело о затоплении крейсера
На его пост Дмитрия Шкребца в соцсетях обратило внимание «Агентство». Шкребец опубликовал уведомление, полученное им от Главного военного следственного управления СК. В нем сообщается, что следствие по делу приостановлено 20 декабря 2023 года. Само уведомление Шкребец, по его словам, получил по почте только в начале февраля.
В документе говорится, что дело приостановлено по пункту 2 части 1 статьи 208 УПК — на основании того, что «подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам».
В своем посте Шкребец написал, что не видит смысла обжаловать решение СК, поскольку подозреваемые и обвиняемые находятся не в России, однако потребовал ознакомить его с итогами предварительного расследования по делу и с теми материалами, которые касаются вреда, причиненного потерпевшим.
Адвокат Евгений Смирнов, сотрудничающий с «Первым отделом», пояснил «Агентству», что приостановка дела по такому основанию означает, что все возможные на данном этапе следственные действия проведены, но установить или задержать фигурантов невозможно. По срокам давности, уточнил Смирнов, такое дело приостановлено быть не может.
- Крейсер «Москва» затонул 14 апреля 2022 года. Минобороны России заявило, что на борту произошел пожар, ставший причиной детонации боеприпасов и последующего затопления. В Украине утверждали, что по крейсеру был нанесен удар двумя ракетами «Нептун».
- В Минобороны России сразу после затопления крейсера заявили, что весь экипаж эвакуирован, но позже признали, что один человек погиб, а еще 27 моряков пропали без вести. В ноябре 2022 года суд в Севастополе признал погибшими 17 моряков. Источник «Медузы», близкий к командованию Черноморского флота, говорил о гибели 37 человек. «Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» установили имена 22 погибших членов экипажа.
В Харькове в одном из домов, сгоревших в результате атаки российских беспилотников, погибла семья из пяти человек, рассказал начальник военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
В одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек: муж с женой и трое их детей: семилетний, четырехлетний и семимесячный мальчики. Возгорание произошло из-за утечки топлива, после чего произошла утечка опасного вещества по улице, где находится жилой сектор. Тело мужчины найдено в коридоре дома, а мама с детьми пыталась спастись в ванной. Продолжаются поиски тела самого младшего мальчика.
В другом доме, по его словам, погибли 66-летний мирный житель и его 65-летняя жена.
Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ
Новым начальником Генерального штаба ВСУ назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
Ранее эту должность занимал генерал-лейтенант Сергей Шаптала. Баргилевич руководил Силами территориальной обороны.
«Новым начальником Генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Опытный человек — понимает задачи этой войны и украинские цели», — сказал президент Украины.
Сырский, рассказал Зеленский, уже определил кандидатуры своих заместителей. Их фамилии президент Украины не назвал. «Все ребята — боевые, профессиональные, каждый — с четким знанием фронта и реальных потребностей украинских воинов», — добавил он.
- С 2014 по 2016 год Баргилевич занимал должность руководителя управления оперативной подготовки Главного оперативного управления Генштаба. Затем его назначили начальником оперативного управления командования Сухопутных войск, где он отвечал за развитие территориальной обороны.
- С 2020 по 2022 год Баргилевич исполнял обязанности заместителя командующего Сухопутных войск. В 2022-2023 годах Баргилевич занимал должность начальника штаба оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица», в сфере ответственности которой был восточный участок фронта. Командующим этой группировки был Александр Сырский.
Отставка главкома ВСУ Залужного — это подготовка Украины к новому этапу войны с Россией? Или Зеленский просто избавился от политического конкурента?
Владимир Зеленский все же отправил в отставку Валерия Залужного, который возглавлял украинскую армию с самого начала полномасштабной войны. Зачем? И что теперь будет происходить на фронте? В подкасте «Что случилось» говорим об этом с Дмитрием Кузнецом и Елизаветой Антоновой.
Четыре человека ранены в результате атаки беспилотников в Одесской области
Как рассказал начальник военной администрации Одесской области Олег Кипер, за ночь войска РФ трижды атаковали регион беспилотниками. Первая группа дронов атаковала Одессу, все девять запущенных беспилотников сбили. Обломки одного из них повредили техническое сооружение припортовой инфраструктуры, осколочное ранение получил один из работников предприятия.
Вторая и третья группы беспилотников атаковали припортовой инфраструктуре Подунавья. Украинские силы ПВО сбили 12 дронов. Пострадали три человека, сотрудники припортовых предприятий. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.
Кроме того, войска РФ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Измаила: повреждены технические помещения промышленных и сервисных объектов, дорожное покрытие, грузовые и легковые автомобили, в нескольких жилых домах выбиты окна, повреждены фасады и крыши. На территории Измаильского района из-за падения обломков сбитого беспилотника произошел пожар в частном доме и гараже.
Российские войска атаковали Украину 31 дроном-камикадзе. ВСУ заявили, что сбили 23 беспилотника
В ночь на 10 февраля российские военные запустили по Украине 31 беспилотник-камикадзе типа «Шахед» из Курской области и с территории аннексированного Крыма, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Основные направления удара стали Одесская и Харьковская области. Там украинские военные сбили 23 беспилотника.
Кроме того, российские беспилотники атаковали поселок Большой Бурлук в Купянском районе Харьковской области, рассказал Синегубов. В результате атаки разрушено кафе, повреждено здание недействующего медицинского учреждения. Люди не пострадали.
Семь человек погибли при атаке беспилотников в Харькове. Среди погибших — трое детей
В ночь на 10 февраля российские войска атаковали беспилотниками типа «Шахед» Харьков, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
В результате атаки в Немышлянском районе города была повреждена гражданская инфраструктура. Как уточнил мэр Харькова Игорь Терехов, беспилотники атаковали АЗС. Возникло несколько масштабных пожаров, 15 жилых частных домов сгорели полностью.
При ударах погибли семь человек, в том числе трое детей семи и четырех лет, а также младенец около шести месяцев. Еще три человека получили ранения.