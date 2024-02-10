В Харькове семь человек погибли при атаке беспилотников, среди них трое детей

Российские войска нанесли удары беспилотниками «Шахед» по Харькову и Великому Бурлуку, погибли семь человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Среди погибших трое детей: семи и четырех лет и ребенок около шести месяцев. Тела пятерых человек, среди которых были трое детей, обнаружены в одном из частных домов, сообщил Синегубов. Еще двое погибших — на другом объекте. Три человека получили ранения в результате атаки.

В Харькове, по словам Синегубова, попадания зафиксированы в Немышлянском районе. Мэр города Игорь Терехов уточняет, что беспилотники ударили по автозаправочной станции, в результате чего разлилось горючее и начались пожары. В городе повреждена гражданская инфраструктура, 15 жилых частных домов сгорели дотла. В Великом Бурлуке удар пришелся на кафе.

Кроме того, беспилотники ночью атаковали Одесскую область, сообщил глава военной администрации Олег Кипер. Известно об одном пострадавшем — это 44-летний мужчина, получивший осколочное ранение предплечья. По словам спикера оперативного командования «Юг» Натальи Гуменюк, на Одессу летели девять беспилотников. Все они были сбиты, но обломки повредили объект припортовой инфраструктуры, сообщила Гуменюк.

Воздушные силы ВСУ отчитались, что в ночь на 10 февраля над Украиной были сбиты 23 беспилотника типа «Шахед-136/131» и 31, запущенного из Балаклавы и района мыса Чауда в Крыму.