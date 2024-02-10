В Екатеринбурге задержали пятерых человек, пришедших на акцию возложения цветов к воинскому мемориалу

В Екатеринбурге возле мемориала «Черный тюльпан», который установлен в честь воинов, погибших в Афганистане и Чечне, задержали пятерых человек, пришедших на акцию возложения цветов. Об этом сообщают «ОВД-Инфо» и «Вечерние ведомости».

По данным «ОВД-Инфо», задержали Полину Берескину, Наталью и Елизавету Казанцеву, Ивана Букина и Альберта Якупова. «Вечерние ведомости» пишут, что Полина Берескина и Елизавета Казанцева — бывшие кандидаты в Екатеринбургскую городскую думу от партии «Яблоко».

По словам задержанных, полицейские были в гражданской одежде. Ими руководил чиновник областного Министерства общественной безопасности Виталий Сорокин, который заявил, что находящиеся на площади молодые люди будут привлечены к ответственности, если не покинут площадь в течение минуты.

Задержанных отвезли в отдел, где полицейские начали составлять на них протоколы, сообщают «Вечерние ведомости». По их данным, Елизавету Казанцеву обвинили в нарушении правил участия в публичных мероприятиях (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Издание Itʼs My City пишет со ссылкой на одну из задержанных, что протоколы составили на всех пятерых, им вменяют статью о нарушении правил проведения публичного мероприятия.

В телеграм-канале «Путь домой» сообщается, что полиция задержала пятерых участников акции, организованной движением. Накануне «Путь домой» объявил о десятой акции возложения цветов к Могиле неизвестного солдата в Москве. Участники призвали всех выйти на акцию, однако в других городах ее не анонсировали. У одного из задержанных, Ивана Букина, как сообщается в телеграм-канале, на фронте находится отец, которого мобилизовали.

В субботу, 3 февраля, родственники мобилизованных провели в Москве у стен Кремля акцию возложения цветов, приуроченную к 500-му дню мобилизации. Силовики задержали 27 человек, в основном, правозащитников и журналистов, пришедших осветить акцию.

Акции с возложением цветов родственницы мобилизованных проводят по субботам (3 февраля состоялась девятая по счету). Они требуют, чтобы Путин подписал указ о завершении мобилизации.

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