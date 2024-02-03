На Манежной площади в Москве сотрудники полиции начали задерживать журналистов, которые работали на акции группы жен мобилизованных «Путь домой». Об этом сообщили Sota и SotaVision.

Издания опубликовали ролики, как несколько полицейских уводят в автозак журналистов-мужчин в жилетках с надписью «Пресса». «Задержаны фактически все журналисты мужского пола», — утверждает Sota.

По данным «Сирены», полицейские задерживают всех, кто снимал возложение цветов к Вечному огню. Всего, по данным телеграм-канала «Осторожно, новости», в автозаке находятся более 25 человек, большинство из них — журналисты. Канал пишет, что задержаны журналисты «Осторожно, новости», Sota.Vision, «Коммерсант», France Press, Spiegel, а также правозащитники из движения «За права человека».

Мария Андреева из «Пути домой» пыталась помешать увезти задержанных, встав перед автозаком. Она заявила полицейским, что внутри находится родственник мобилизованного: «Это наш человек, он ничего не нарушил, проверяйте документы и отпускайте». Вскоре ее оттеснили, и автозак уехал. «ОВД-Инфо» сообщает о 27 задержанных, как минимум один из них — участник акции. Их доставили в отделение полиции «Китай-город».

SOTA

SOTA

SOTA

SOTA

3 февраля представительницы группы жен мобилизованных «Путь домой» проводят у Кремля акцию, приуроченную к 500-му дню с объявления мобилизации в России. В рамках акции женщины и мужчины с белыми платками собрались в Александровском саду в Москве у Могилы Неизвестного Солдата и возложили цветы к Вечному огню.

«Путь домой» проводит подобные акции каждую субботу. Нынешнее мероприятие стало девятым по счету. Накануне его поддержали оппозиционный политик Максим Кац и команда Алексея Навального, призвавшие участвовать в протесте. Всего, по оценкам «Осторожно, новости», на акцию пришли около 200 человек. Перед акцией прокуратура Москвы предостерегла об ответственности за призывы и участие «в несогласованных массовых мероприятиях».

Движение «Путь домой» требует, чтобы президент России Владимир Путин подписал указ о завершении мобилизации.

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