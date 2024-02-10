Отец погибшего на «Москве» матроса рассказал, что СК приостановил уголовное дело о затоплении крейсера

Отец погибшего на крейсере «Москва» матроса Егора Шкребца Дмитрий Шкребец сообщил, что Следственный комитет приостановил дело, возбужденное после затопления. На его пост в соцсетях обратило внимание «Агентство».

Дмитрий Шкребец опубликовал уведомление, полученное им от Главного военного следственного управления СК. В нем сообщается, что следствие по делу (в тексте приведен его номер) приостановлено 20 декабря 2023 года. Само уведомление Шкребец, по его словам, получил по почте только в начале февраля.

В документе говорится, что дело приостановлено по пункту 2 части 1 статьи 208 УПК — на основании того, что «подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам».

О следствии по делу с аналогичным номером Шкребец сообщал в апреле 2023 года, спустя год после гибели крейсера. С материалами его начали знакомить в конце января 2023 года, а сам он, по его словам, проходил по делу потерпевшим. Шкребец писал, что видел двоих следователей, из Москвы и из Севастополя, которые убеждали его, что «там все заинтересованы в установлении правды».

В своем посте Шкребец написал, что не видит смысла обжаловать решение СК, поскольку подозреваемые и обвиняемые находятся не в России, однако потребовал ознакомить его с итогами предварительного расследования по делу и с теми материалами, которые касаются вреда, причиненного потерпевшим.

Адвокат Евгений Смирнов, сотрудничающий с «Первым отделом», пояснил «Агентству», что приостановка дела по такому основанию означает, что все возможные на данном этапе следственные действия проведены, но установить или задержать фигурантов невозможно. По срокам давности, уточнил Смирнов, такое дело приостановлено быть не может.

Крейсер «Москва» затонул 14 апреля 2022 года. Минобороны России заявило, что на борту произошел пожар, ставший причиной детонации боеприпасов и последующего затопления. В Украине утверждали, что по крейсеру был нанесен удар двумя ракетами «Нептун».

Находившиеся на крейсере моряки, среди которых были в том числе срочники, долгое время числились пропавшими без вести. Родственникам об их судьбе ничего не говорили. Дмитрий Шкребец, который был одним из первых, написавших о пропаже своего сына после затопления крейсера, получил официальное свидетельство о его смерти только в августе 2022 года.

В Минобороны России сразу после затопления крейсера заявили, что весь экипаж эвакуирован, но позже признали, что один человек погиб, а еще 27 моряков пропали без вести. В ноябре 2022 года суд в Севастополе признал погибшими 17 моряков. Источник «Медузы», близкий к командованию Черноморского флота, говорил о гибели 37 человек. «Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» установили имена 22 погибших членов экипажа.

В ноябре 2022 года следственное управление СК Черноморского флота возбудило уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении военного имущества, которое позже было засекречено и передано в Москву, писало «Агентство». Номер этого дела не сообщался.

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