Кандидат в президенты Владислав Даванков заявил, что хочет предложить Борису Надеждину сотрудничество после отказа в регистрации

Кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что хочет предложить политику Борису Надеждину, которому отказали в регистрации, включить некоторые его тезисы в свою предвыборную программу, пишет «Коммерсант».

«Да, я узнал, что Бориса Надеждина, к моему большому сожалению, не зарегистрировали. Я говорил не один раз, что я за политическую конкуренцию, где все могли бы донести свою позицию. Мы знакомы достаточно давно, и думаю, что за эту неделю в Москве мы с ним обсудим, какие блоки его программы можно будет включить в мою», — сказал Даванков. Он отметил, что их с Надеждиным позиции «сходятся не во всем».

Даванков не уточнил, обратился ли он напрямую к Надеждину. «Коммерсант» пишет, что Даванков планировал презентовать собственную программу 1 февраля, однако перенес презентацию на 15 февраля — в частности, чтобы обсудить сотрудничество с незарегистрированными кандидатами.

Среди них Даванков кроме Надеждина упомянул также Анатолия Баташева, который планировал участвовать в качестве самовыдвиженца. По словам Даванкова, «несколько блоков» от Баташева он уже включил в свою программу.

По данным «Коммерсанта», который ссылается на источник, близкий к администрации президента (АП), Надеждин уже обращался к «Новым людям» с предложением о сотрудничестве на выборах в Мосгордуму, которые состоятся в сентябре 2024 года, в обмен на поддержку на выборах в Госдуму в 2026 году. Собеседник «Коммерсанта» утверждает, что в АП от Надеждина ждут действий «в легальном поле». «Если он пойдет в суд, а не будет призывать к митингам, то он может рассчитывать на приз», — сказал источник издания.

Сам Надеждин в ответ на вопросы «Коммерсанта», предлагал ли он сотрудничество «Новым людям» и поддержит ли Даванкова на президентских выборах, заявил: «Думаем. Точно не скажу сейчас». На вопрос РИА Новости о сотрудничестве с Даванковым Надеждин ответил, что «встреча пока не ожидается: мы думаем, проводим опросы».

8 февраля ЦИК отказал Борису Надеждину в регистрации кандидатом в президенты, объявив более девяти тысяч из проверенных 60 тысяч подписей в его поддержку недействительными (для регистрации нужно не более 5% брака, у ЦИК получилось около 15%).

Надеждин заявил, что будет обжаловать решение ЦИК в Верховном суде. В конце января, до подачи подписей, он говорил, что может «попросить 200 тысяч человек в стране подать заявку на легальные митинги в 150 городах», если его не зарегистрируют, однако после отказа ЦИК никаких призывов не делал.

В утвержденном после этого ЦИК бюллетене остались четыре кандидата — Владимир Путин, идущий на выборы в качестве самовыдвиженца, и три представителя парламентских партий — Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР). Президентские выборы в России пройдут 15–17 марта 2024 года.