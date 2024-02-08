Чуда не произошло: Надеждину отказали в регистрации. В бюллетене не будет антивоенного кандидата Политик призвал россиян «не опускать руки»

Максим Шипенков / EPA / Scanpix / LETA

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации Борису Надеждину — единственному политику, который шел на выборы с антивоенной позицией. В ходе заседания 8 февраля, на котором рассматривали вопрос о регистрации Надеждина, комиссия заявила, что в подписях в поддержку политика выявили более 5% недостоверных и недействительных подписей.

Для регистрации кандидатом на выборы президента РФ политику, выдвинутому непарламентской партией, необходимо собрать минимум 100 тысяч подписей в свою поддержку, самовыдвиженцу — 300 тысяч подписей. Процент брака в подписных листах не должен превышать 5%. Борис Надеждин и его сторонники из партии «Гражданская инициатива» сдали в ЦИК 104 734 подписи. Комиссия проверила 60 тысяч подписей путем случайной выборки и объявила 15% из них — 9147 подписей — недействительными. 95 587 подписей за Надеждина ЦИК признал достоверными. Среди прочего, как утверждается, ЦИК нашел в подписных листах в поддержку Надеждина подписи 11 умерших людей. Еще 858 подписей в комиссии признали недействительными на основании ответа МВД. 1767 подписей забраковали, поскольку сборщика не было в списке сборщиков, 995 — потому что данные сборщика отличались от данных в списке, 123 — потому что от имени сборщика листы заполнял, как утверждается, другой человек.

В ходе заседания Надеждин попросил перенести дату рассмотрения вопроса о его регистрации на 10 февраля для продолжения процедуры проверки подписей. Он отметил, что по закону у ЦИК есть десять дней на проверку подписей с момента их подачи кандидатами (кандидаты могли сдать подписи до 31 января — прим. «Медузы»).

Глава комиссии Элла Памфилова ему отказала. Она сочла «манипуляцией» обвинения в адрес ЦИК о том, что ведомство не соблюдает установленные процедуры. «На данном этапе нами с лихвой соблюдена вся процедура. Ваши доводы, простите меня, несостоятельны. <…> Борис Борисович, поздно. Вы исчерпали все процедурный возможности, которые у вас были», — заявила Памфилова, посоветовав ему обратиться в суд.

«Надо понимать, что здесь стою не только я. За моей спиной сотни тысяч граждан России, которые оставили за меня подписи. <…> Сейчас здесь находятся десятки миллионов людей, которые собирались за меня голосовать. По всем , я на втором месте после Путина. А вы мне рассказываете про 11 умерших в подписях или там неправильные паспорта», — ответил политик во время заседания.

В конце заседания Памфилова выступила с традиционным напутствием кандидату. «С учетом того, что трудно оценить, есть у вас определенная поддержка. Что скакать из партии в партию, десять партий перебрали. Создайте уже свою и пользуясь этой поддержкой, идите вперед. У вас хорошая политическая перспектива, мы будем только вас приветствовать», — сказала она Надеждину.

Интервью Бориса Надеждина

«Мне нужно готовиться управлять страной. Нет, я не сошел с ума» Интервью Бориса Надеждина. Если случится чудо, через несколько дней он может стать антивоенным кандидатом на выборах президента России

Интервью Бориса Надеждина

«Мне нужно готовиться управлять страной. Нет, я не сошел с ума» Интервью Бориса Надеждина. Если случится чудо, через несколько дней он может стать антивоенным кандидатом на выборах президента России

После голосования членов комиссии Надеждин назвал отказ в его регистрации «ожидаемым решением». Политик пообещал, что обжалует в судах решение ЦИК, а также законы, на основании которых ведется регистрация кандидатов.

«Я прошу вас не опускать руки. Случилось то, во что многие не могли поверить: граждане почувствовали возможность перемен в России. Это вы простояли долгие очереди, чтобы заявить на весь мир: «Россия будет великой, мирной и свободной страной». И я представил каждого из вас сегодня в зале Центризбиркома», — обратился Надеждин к россиянам, которые поддержали его выдвижение.

Политик также прокомментировал статью «Новой газеты Европа» о том, что якобы из-за разногласий в штабе его соратники из могли сдать в ЦИК 20 тысяч поддельных подписей. Он подтвердил, что члены разных штабов кандидата не знали друг о друге из соображений безопасности и между ними произошел конфликт. При этом Надеждин отрицал информацию о том, что его сторонники могли сдать 20 тысяч поддельных подписей.

По итогам заседания ЦИК было объявлено, что в избирательном бюллетене на президентских будут четыре кандидата. Из них трое выдвинулись от парламентских партий — Вячеслав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ). Еще один — действующий президент РФ Владимир Путин — идет на выборы как самовыдвиженец. Для Путина в случае победы на выборах, которые пройдут 15 — 17 марта, новый срок станет пятым.

Источники «Медузы» еще в конце января после того, как к штабам Надеждина выстроились очереди из желающих оставить за него подпись, говорили, что Кремль не позволит ЦИК зарегистрировать на выборах кандидатов с антивоенной позицией.

Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией и соратник Алексея Навального, после отказа в регистрации Надеждина призвал поддержать акцию .

Путин хочет разъединять людей. Значит нам надо их объединять. Сделать так, чтобы люди друг друга увидели и получили вакцину от этого уныния. Поэтому мы и поддерживаем «Полдень против Путина». Миллионы людей придут против Путина голосовать — но если каждый придет в нашей огромной стране голосовать сам по себе, то ему легко будет стать жертвой путинской пропаганды, поддаться на ложь о том, что таких как он мало. А если все придут одновременно и посмотрят друг на друга — пропаганда окажется бессильной.

Жданов заявил, что призывы объединиться и поддержать единого кандидата — это «полная ерунда» и «разъединяющая идея». «Надо запоминать всех тех, кто будет такое говорить, потому что они будут лить воду на мельницу Кремля», — сказал он.

Предложение директора ФБК участвовать в акции «Полдень против Путина» поддержала журналистка Екатерина Дунцова, которой ЦИК тоже отказал в регистрации кандидатом на выборы президента РФ. «Так мы в очередной раз увидим, что нас много, что людей, которые хотят мира, большинство», — заявила она.

Блогер и политик Максим Кац, который одним из первых среди оппозиционеров призывал ставить подписи в поддержку Надеждина, назвал отказ ЦИК из-за брака части подписей «нелепым».

Президентские выборы — не муниципальные, снятие хоть основного, но при этом довольно слабого на данном этапе оппонента по такому нелепому крючкотворству говорит о том, что система совсем не чувствует себя уверенно.

Но в целом из этого этапа процедуры продления Путина мы выжали максимум возможного и на пустом месте спокойное тихое переназначение превратилось вдруг в конкуретную кампанию, где надо изворачиваться и придумывать нехватку 4413 подписей, чтобы попытаться вернуть ее в ожидаемое русло.

Российские политологи, опрошенные «Агентством», отмечают, что кампания по выдвижению Надеждина оживила электорат, но неясно, пойдут ли сторонники Надеждина теперь голосовать на выборах.

«Даже в условиях снятия кампания оживила демократический электорат, который пребывал в глубоком унынии. Сбор подписей за Надеждина показал, что люди есть и они могут самоорганизовываться», — заявил изданию политолог Александр Кынев. — Мало кто верил в регистрацию Надеждина всерьез. Поэтому основная часть тех, кто был готов голосовать, даже после снятия, пойдет на участки. Ее уже взбудоражили, она уже получила некий запас энергетики, который должен быть выражен в действии».

Политолог Федор Крашенинников предположил, что избиратели выберут разные стратегии, но те, кто особенно сильно поверил в возможность антивоенного кандидата на выборах, вероятно, откажутся от участия в голосовании. Аббас Галямов отмечает, что кампания по выдвижению Надеждина выявила «всплеск недовольства» россиян властью, но во что он выльется, говорить пока рано. «Все будет зависеть от того, что будет происходить дальше, какая будет повестка, к чему призовут лидеры оппозиции», — добавил политолог.

Почему Надеждина не пустили на выборы

«Голоса должны идти куда надо» Надеждина ожидаемо не пустили на выборы президента. Источники «Медузы» утверждают: в Кремле опасались, что он наберет больше 10% (и обойдет кандидатов от парламентских партий)

Почему Надеждина не пустили на выборы

«Голоса должны идти куда надо» Надеждина ожидаемо не пустили на выборы президента. Источники «Медузы» утверждают: в Кремле опасались, что он наберет больше 10% (и обойдет кандидатов от парламентских партий)