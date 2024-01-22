Борис Надеждин на пресс-конференции в своем штабе в Петербурге. 14 января 2024 года Artem Priakhin / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

В России и за рубежом россияне начали выстраиваться в очереди, чтобы поставить подпись за выдвижение на бывшего депутата Госдумы Бориса Надеждина, который выступает против войны в Украине. Всего для регистрации в качестве кандидата на выборах Надеждину необходимо собрать 100 тысяч подписей до конца января. 22 января, согласно информации на сайте политика, его штабам удалось собрать более 83 тысяч подписей. Притом что еще 16 января подписей было меньше 13 тысяч. Выдвижение Надеждина поддержали российские оппозиционные политики. «Медуза» рассказывает, кто выступил в поддержку бывшего депутата, которого называют антивоенным кандидатом, и как проходит сбор подписей за его выдвижение.

20 и 21 января к штабам Бориса Надеждина начали выстраиваться длинные очереди из желающих поддержать выдвижение бывшего депутата Госдумы на выборы президента, которые пройдут в марте 2024 года. Сообщения об очередях у штабов политика, а также о том, как сторонникам Надеждина мешали собирать подписи, поступали и продолжают поступать из разных городов России.

Очередь желающих поставить подпись за выдвижение Надеждина в президенты. Москва, 20 января 2024 года AP / Scanpix / LETA

21 января штабы Надеждина в Москве и Петербурге остановили прием подписей, объявив, что собрали необходимое число подписей жителей этих городов. 22 января штабы Надеждина объявили акцию «Приведи регионы», призвав сторонников делиться в соцсетях информацией о том, сколько жителей России с региональной пропиской им удалось привести в точки сбора подписей за выдвижение политика.

Всего Надеждину необходимо собрать 100 тысяч подписей в поддержку своего выдвижения в президенты РФ, чтобы Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала его как кандидата на выборах. При этом в отдельно взятом российском регионе можно собрать не более 2500 подписей.

ЦИК разрешил Надеждину собирать подписи в свою поддержку 28 декабря 2023 года. К 16 января, согласно счетчику на сайте политика, его сторонникам удалось собрать почти 13 тысяч подписей. Через два дня число подписей перевалило за 25 тысяч, а после того, как Надеждина поддержали российские оппозиционные политики, начало активно расти: днем 19 января сторонники бывшего депутата Госдумы сообщали уже о 29 тысячах подписей, вечером 20 января — более чем о 46 тысячах, вечером 21 января — о 70 тысячах. К моменту написания этой заметки счетчик на сайте политика сообщает о 83,3 тысячи собранных подписей в его поддержку.

Кто из российских оппозиционных политиков призвал ставить подписи за Надеждина

Одним из первых об очередях у штабов Надеждина 19 января рассказал политик Максим Кац в своем ролике о «потенциале, скрытом в российском обществе». «Перспективы Надеждина как кандидата, конечно, вилами по воде писаны. Соберет ли штаб подписи, будет ли принято решение по этим подписям его зарегистрировать — это все черный ящик, на который мы повлиять не особенно можем. И при любом исходе расстраиваться не нужно. Но кое-что мы знаем прямо сейчас: разговоры о гражданской апатии в России очень далеки от реальности. У нас не гражданская апатия, у нас гражданский голод, огромный скрытый потенциал», — сказал Кац, призвав политиков «создавать точки приложения затаенной гражданской энергии».

Политик также обратил внимание на то, что Надеждину не хватает подписей россиян, особенно из регионов. Он призвал приходить в штабы бывшего депутата Госдумы и оставлять подписи в его поддержку.

20 января Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией и соратник Алексея Навального, перепостил на своей странице в соцсети Х адреса штабов Надеждина. На следующий день он выступил в поддержку Надеждина на своем ютюб-канале «Самое важное».

«Поскольку безопасных методов протеста сейчас не так много, то почему бы не поставить подпись за Надеждина, воспользоваться этим способом [протеста]. Да, Надеждин вообще и близко не моей мечты. Мой кандидат — Навальный. Надеждин даже не Тихановская, которая была народным кандидатом. Он все же политик с большой и неоднозначной историей, но оставить за него подпись — ну почему нет. Поставить подпись — это дать кандидату право на участие в выборах», — объяснил он, при этом отметив, что Кремль, скорее всего, все равно не позволит зарегистрировать Надеждина как кандидата.

С призывами поставить подписи за выдвижение Надеждина выступили Михаил Ходорковский, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Екатерина Шульман и Алексей Венедиктов, а также журналистка из Ржева Екатерина Дунцова, которая сама собиралась участвовать в выборах президента РФ в 2024 году как антивоенный кандидат. В конце прошлого года ЦИК отказался зарегистрировать инициативную группу Дунцовой из-за ошибок в заявлениях. Журналистка пыталась оспорить это решение, но Верховный суд РФ встал на сторону Центризбиркома.

«Друзья, все вы видели, какое количество людей выстраивается в очереди перед штабами Надеждина. Все эти люди, наши единомышленники, хотят, чтобы в бюллетене появился другой кандидат. Кандидат, который изменил бы существующий разрушительный для России курс, кандидат, который мог бы представлять нас всех», — написала Дунцова в телеграме, агитируя поддержать Надеждина.

Как сообщил штаб Надеждина в Ярославле, выдвижение политика своей подписью поддержал другой кандидат в президенты РФ Владислав Даванков от парламентской партии «Новые люди».

Надеждин в комментарии телеграм-каналу «Можем объяснить» сказал, что не рассчитывал на такую поддержку. Он объяснил рост числа подписавшихся за его выдвижение «запросом на мир и перемены». «В самом начале кампании, в октябре, никто не верил, что получится провести съезд и выдвинуться. Когда провели съезд, никто не верил, что нам ЦИК разрешит подписи собирать и счет открыть. Когда под Новый год нам разрешили открыть счет, никто не верил, что за длинные праздники мы откроем штабы по всей России и соберем донаты. Понимание, что может получиться, пришло примерно 10 января. Ну а уверенность — в прошедшие выходные. Думаю, дело даже не во мне. Просто огромный запрос за мир и перемены», — заявил политик.

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Кто такой Борис Надеждин и сможет ли он стать кандидатом на выборах президента

Подмосковного политика Бориса Надеждина на выборы президента России выдвинула партия «Гражданская инициатива». В 1990-х Надеждин был избран депутатом городского совета Долгопрудного в Московской области, в 1997–1998 занимал пост советника премьер-министра России Сергея Кириенко.

В 1999 году Надеждин был избран по списку «Союза правых сил» в Госдуму, где стал заместителем руководителя партийной фракции до истечения срока полномочий парламента в 2003-м. Больше федеральным или региональным депутатом Надеждин не был, хотя и участвовал в выборах от СПС и Партии роста. С 2019 года политик состоит в совете депутатов городского округа Долгопрудный. В последнее время Надеждин выдвигался на выборы от «Справедливой России» и «Гражданской инициативы» (до губернаторской кампании в Подмосковье в 2023-м его не допустили).

После того как Надеждин заявил о желании баллотироваться в президенты России, появились предположения, что он согласовал с Кремлем свое выдвижение в роли либерального и антивоенного кандидата. Сам политик эти слухи категорически отвергал. Знакомый Надеждина говорил «Медузе», что администрация президента России действительно сделала такое предложение политику, «но без четких гарантий выдвижения».

На предвыборном сайте Надеждин называет себя «принципиальным противником политики действующего президента». «Путин видит мир из прошлого и тащит Россию в прошлое. России нужно будущее — будущее страны, на которую будут равняться и в которую захотят вернуться или переехать свободные и образованные люди», — говорится в манифесте Надеждина.

Один из ключевых пунктов манифеста политика — его отношение к полномасштабному российскому вторжению в Украину. Надеждин заявляет, что Владимир Путин «совершил фатальную ошибку, начав ». «Ни одна из заявленных целей СВО не выполнена. И вряд ли выполнима без огромного ущерба экономике и непоправимого удара по демографии России», — добавляет он, отметив, что сама РФ «все больше сползает в средневековый феодализм и мракобесие». В своей программе бывший депутат Госдумы заявляет, что Россия должна завершить войну и «начать мирные переговоры с Украиной и Западом».

Политолог Федор Крашенинников считает, что ЦИК вряд ли зарегистрирует Надеждина кандидатом на президентские выборы. «Что касается Надеждина, то мне кажется, что возбужденная публика повторяет уже допущенную в случае с Дунцовой ошибку: полагает, что Кремлю можно навязать свою стратегию и нравящихся ей кандидатов, — отметил политолог. — Надеждина потому и не зарубили сразу, что он выглядел совершенно безнадежным. Сейчас, когда вокруг него началась суета с участием одиозных для Кремля фигур, я не вижу причин, зачем им его регистрировать. Процентов на 85 уверен, что его зарубят по подписям и дело с концом — и не важно, сколько их будет и какого качества».

Близкий к Кремлю источник «Медузы» отмечал, что никаких антивоенных кандидатов в бюллетене не будет «ни в каких сценариях». При этом в администрации президента считают, что ни к каким серьезным последствиям вроде уличных протестов это не приведет.

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