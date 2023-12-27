Верховный суд отклонил иск Екатерины Дунцовой к ЦИК. Комиссия не допустила ее до выборов президента России

Верховный суд РФ отказался удовлетворить иск журналистки Екатерины Дунцовой, которая пыталась оспорить отказ Центризбиркома зарегистрировать ее инициативную группу для участия в выборах президента России. Об этом сообщают «Осторожно, новости» и «Сота».

Иск Дунцовой к ЦИК рассматривал судья Олег Нефедов, отмечает телеграм-канал Astra. В конце ноября Нефедов удовлетворил иск Минюста о запрете и признании «экстремистской организацией» «международного движения ЛГБТ».

Комментируя решение суда, Дунцова заявила, что она и ее сторонники собираются создать политическую партию. «Партия, которую я предлагаю создать, это не партия Екатерины Дунцовой. Это будет партия всех, кто за мир, свободу и демократию. Моя цель — запуск нашей самоорганизации, которая будет строиться вокруг множества новых лиц, наших единомышленников. В ближайшее время мы опубликуем программу и будем вместе работать над ней», — говорится в телеграм-канале журналистки.

23 декабря ЦИК России отказался зарегистрировать инициативную группу Дунцовой. На заседании комиссии заявили, что нашли в заявлениях 20% членов группы 100 ошибок. В результате ЦИК не допустил Дунцову до сбора подписей, необходимых для выдвижения.

На следующий день Дунцова сообщила, что получила письменное заявление ЦИК об отказе зарегистрировать группу. По ее словам, в документ не попал ни один из недостатков, о которых говорилось на заседании ЦИК.

Дунцова обжаловала решение комиссии в Верховном суде, а также призвала партию «Яблоко» провести съезд, на котором ее кандидатуру выдвинут в президенты. В партии заявили, что не выдвигают на выборы «случайных граждан, о которых ничего не известно».