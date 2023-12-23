ЦИК России отказался зарегистрировать инициативную группу по выдвижению в президенты РФ журналистки из Ржева Екатерины Дунцовой. Комиссия нашла в заявлениях 20% членов группы 100 ошибок (а также посчитала подозрительной подпись, похожую на кота). Таким образом, Центризбирком не допустил Дунцову до сбора подписей, необходимых для выдвижения. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, обращаясь к Дунцовой: «Екатерина Сергеевна, вы молодая женщина, у вас все еще впереди. Любой минус всегда можно перевести в плюс, любой опыт — все равно опыт». Похожие слова Памфилова говорила и Алексею Навальному, которому в декабре 2017 года отказали в регистрации кандидатом в президенты из-за непогашенной судимости. Дунцова сообщила, что решение ЦИК обжалуют в Верховном суде РФ.

ЦИК России

Екатерина Дунцова после отказа ЦИК призвала партию «Яблоко» выдвинуть ее кандидатуру на выборах президента, объяснив это тем, что ее инициативная группа не может провести повторное собрание. Об этом Дунцова сообщила в обращении на имя председателя «Яблока» Николая Рыбакова, основателя партии Григория Явлинского и других членов партии.

«Соратники! На 17 марта назначены „выборы“ президента России. Уверена, что никто из нас не питает иллюзий на их счет. Но нельзя и бездействовать! Это последняя легальная возможность гражданам заявить о своем несогласии с проводимой текущими властями политикой», — заявила Дунцова в обращении. Она призвала партию «Яблоко» провести съезд, на котором ее кандидатуру выдвинут в президенты.

По закону решение об участии кандидата от партии может принять только ее съезд, а подать документы в ЦИК представители партии могут «не позднее чем через 25 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов», то есть 2024 года. На съезде должны присутствовать представители всех региональных отделений партии. В начале декабря «Яблоко» провело съезд, на котором не объявляли о выдвижении кандидатов в президенты.

Екатерина Дунцова (справа) со сторонниками у здания ЦИК РФ в Москве. 23 декабря 2023 года Arden Arkman / AFP / Scanpix / LETA

Григорий Явлинский заявил, что партия не станет выдвигать Дунцову в кандидаты в президенты. Об этом основатель «Яблока» сказал в эфире ютьюб-программы «Живой гвоздь», отвечая на вопросы Алексея Венедиктова и Сергея Бунтмана. «Не надо говорить бессмыслицы… „Яблоко“ не может выдвинуть Дунцову. Исключено. Потому что мы ее не знаем», — сказал Явлинский в начале прямого эфира. Он отметил, что партия может собрать съезд, поскольку «он не закрыт», но, скорее всего, не станет никого выдвигать, в том числе и Явлинского. «Нам не нужно. Мы не видим цели. Мы не играем в эту игру», — объяснил Явлинский. Чуть позже, когда стало известно, что Дунцова обратилась с официальным обращением, Явлинский сказал, что «не знает», рассмотрит ли партия ее заявление: «Может быть». Явлинский добавил, что «не знает», продолжит ли партия свой съезд. «Из-за этого (съезд) точно не может продолжиться», — сказал Явлинский. Обращаясь к ведущим, он отметил, что их «интересуют такие смешные вещи».

Екатерина Дунцова — 40-летняя журналистка из города Ржева, бывший депутат местной городской думы. На сайте Дунцовой сказано, что она выступает за прекращение боевых действий в Украине, демократические реформы, освобождение политзаключенных. После того как Дунцова в середине ноября объявила о выдвижении в президенты, ее вызвали в прокуратуру, а банк ВТБ заблокировал переводы на ее имя. В декабре к нотариусу, заверившему протокол о регистрации инициативной группы Дунцовой, пришли с проверкой из министерства юстиции РФ.

Читайте также

«Так быть не должно. Но президент захотел» Путин в пятый раз идет на выборы президента. Неожиданность только в том, как он об этом объявил (в беседе с Жогой из ДНР!). Вот как это вышло

Читайте также

«Так быть не должно. Но президент захотел» Путин в пятый раз идет на выборы президента. Неожиданность только в том, как он об этом объявил (в беседе с Жогой из ДНР!). Вот как это вышло

Фото на обложке: Evgenia Novozhenina / Reuters / Scanpix / LETA