Минюст пришел с проверкой к нотариусу, заверившему протокол о регистрации инициативной группы Екатерины Дунцовой. Она собирается участвовать в выборах президента

Сотрудники министерства юстиции пришли с проверкой к нотариусу, который заверил протокол регистрации инициативной группы, поддержавшей выдвижение журналистки Екатерины Дунцовой кандидатом на выборы президента РФ.

Как рассказала сама журналистка, сотрудников ведомства интересует протокол по собранию инициативной группы Дунцовой от 17 декабря. Тогда более 500 участников встречи поддержали выдвижение журналистки в президенты. По словам Дунцовой, нотариус присутствовал на собрании и удостоверил подписи участников. На той же встрече были представитель ЦИК и сотрудники полиции.

Кремль решил использовать механизмы административного давления на нотариуса, заверившего протокол регистрации инициативной группы, поддержавшей мое выдвижение.

Я опасаюсь, что таким образом власти пытаются дискредитировать документы о моем выдвижении, представленные в ЦИК вчера… К нотариусу, который заверял протокол собрания инициативной группы Путина, с проверкой почему-то не приходили!

Екатерина Дунцова — журналистка из города Ржев. В прошлом она также была депутатом местной городской думы. На сайте Дунцовой говорится, что она выступает за прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политзаключенных.

Вскоре после того как Дунцова объявила о своем намерении выдвинуться на пост президента, ее вызвали в прокуратуру, а банк ВТБ заблокировал переводы на ее имя.

20 декабря Дунцова подала документы в ЦИК для регистрации инициативной группы, поддержавшей ее. У комиссии есть пять дней на ответ. Журналистка считает, что оснований для отказа нет.

Очередные выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин уже подал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты.