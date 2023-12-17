Инициативная группа поддержала выдвижение журналистки Екатерины Дунцовой кандидатом на выборы президента РФ. За собранием наблюдала полиция
Инициативная группа поддержала кандидатуру журналистки Екатерины Дунцовой на выборах президента России. «За» проголосовали 521 участника встречи, сообщает SOTAvision.
Группа собралась в конгресс-центре технополиса «Москва». По соображениям безопасности место проведения форума не афишировалось до последнего момента. В собрании приняли участие более 700 человек, при необходимом минимуме в 500. Присутствовал также представитель ЦИК.
«7×7 — Горизонтальная Россия» сообщала, что на собрание инициативной группы пришли двое полицейских, а модератор попросил прессу «не задавать политические вопросы». «Осторожно, новости» писали, что во время встречи инициативной группы в зале выключался свет.
Далее инициативную группу предстоит зарегистрировать в ЦИК. Если этот этап будет пройден, до 25 января Дунцовой необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей за свое выдвижение от жителей российских регионов и пройти проверку их подлинности.
Екатерина Дунцова объявила о своем намерении выдвинуться на пост президента 16 ноября. Свое решение Дунцова объяснила тем, что «последние десять лет страна движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение». На ее сайте говорится, что она выступает за прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политзаключенных.
Вскоре после объявления о намерении баллотироваться журналистку вызвали в прокуратуру. По словам Дунцовой, в ведомстве, среди прочего, интересовались ее отношением к боевым действиям в Украине.
В начале декабря Дунцова сообщила, что банк ВТБ заблокировал переводы на ее имя после того, как она обратилась к сторонникам с просьбой о финансовой поддержке.