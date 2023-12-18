Путин подал в ЦИК документы для выдвижения в президенты на пятый срок

Действующий президент РФ Владимир Путин подал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата на следующих президентских выборах. Об этом РИА Новости сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Для Путина в случае победы предстоящий срок будет пятым. Хотя Конституция РФ не позволяет занимать пост президента больше двух раз, из-за внесения в нее поправок в 2020 году предыдущие четыре срока Путина «обнулились».

Выдвижение Путина было поддержано инициативной группой избирателей (этого требует закон), официальное собрание которой прошло в КЗ «Зарядье» 16 декабря. В эту группу вошли секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, спикер парламента аннексированной ДНР Артем Жога, бывшие спортсмены Татьяна Навка и Джеффри Монсон, актеры Дмитрий Певцов и Владимир Машков, певец Ярослав Дронов (Шаман), шахматист Сергей Карякин, дирижер Валерий Гергиев, летчик и еще несколько десятков известных россиян.

Путина выдвинули в президенты Meduza