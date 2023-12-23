ЦИК РФ отказался зарегистрировать инициативную группу по выдвижению Екатерины Дунцовой в президенты

Центральная избирательная комиссия РФ отказалась зарегистрировать инициативную группу по выдвижению журналистки Екатерины Дунцовой в президенты. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Ateo Breaking, который ведет доверенное лицо Дунцовой. Таким образом, ЦИК не допустил Дунцову до сбора подписей, необходимых для выдвижения.

ЦИК отказал в регистрации из-за ошибок, допущенных при проведении собрания инициативной группы. Комиссия нашла в документах на выдвижение 100 ошибок, например, в одном из них вместо «Валерьевна» написали «Валериевна». Также ЦИК посчитал ошибкой подпись одного из членов инициативной группы, чья подпись похожа на кота.

Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил, что ошибки есть в заявлениях 20% членов группы. «Мы внимательно изучили документы, и у нас создалось впечатление, что они сделаны на скорую руку без соблюдения правовых норм», — сказал он (цитата по «Агентству»).

«Екатерина Сергеевна, вы молодая женщина, у вас все еще впереди. Любой минус всегда можно перевести в плюс, любой опыт — все равно опыт», — заявила на заседании ЦИК глава комиссии Элла Памфилова, обращаясь к Дунцовой.

Екатерина Дунцова предупреждала, что в случае отказа инициативная группа не сможет провести повторное собрание.

Обновление. Екатерина Дунцова сообщила, что решение ЦИК обжалуют в Верховном суде РФ. Дунцова призвала партию «Яблоко» выдвинуть ее кандидатуру в президенты, поскольку инициативная группа не сможет провести повторное заседание.

Екатерина Дунцова объявила 16 ноября, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Свое решение Дунцова объяснила тем, что «последние десять лет страна движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение». На сайте Дунцовой говорится, что она выступает за прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политзаключенных.

Вскоре после того, как Дунцова заявила о планах выдвинуть свою кандидатуру в президенты, ее вызвали в прокуратуру, а банк ВТБ заблокировал переводы на ее имя. К нотариусу, который заверил протокол о регистрации инициативной группы Дунцовой, пришли с проверкой из Минюста РФ.

На выдвижение кандидатами на выборы президента РФ претендуют 29 человек, сообщила 23 декабря глава Центризбиркома Элла Памфилова.

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