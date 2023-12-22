ЦИК отложил регистрацию инициативной группы по выдвижению Екатерины Дунцовой в президенты. В случае отказа она не успеет провести повторное собрание

Центральная избирательная комиссия перенесла заседание по вопросу регистрации инициативной группы, поддержавшей выдвижение журналистки Екатерины Дунцовой кандидатом на выборы президента РФ.

«Вчера я получила официальное приглашение на 22 декабря 15:00, но уже сегодня на сайте избирательной комиссии вопрос стоит в повестке дня на 23 декабря в 12:00. В случае отказа у нас не будет времени провести повторное собрание», — написала Дунцова в своем телеграм-канале.

Она также отметила, что в повестке дня на сайте ЦИК рассмотрение вопроса о регистрации ее инициативной группы и инициативной группы президента Владимира Путина отличаются: «в случае нашей группы формулировка «о рассмотрении ходатайства», в случае Путина — «о регистрации группы избирателей», — пояснила Дунцова.

Телеграм-канал Ateo, выступающий информационным партнером Дунцовой, предположил, что в случае отказа ЦИК регистрировать инициативную группу журналистки, ее сможет выдвинуть партия «Яблоко». «Ситуация складывается таким образом, что выдвижение инициативной группы повторно невозможно из-за сжатых сроков проведения и подачи документов. Если завтра ЦИК откажет Екатерине Дунцовой в регистрации, то последняя надежда будет на партию «Яблоко»», — говорится в посте.

В свою очередь журналистка подчеркнула, что не намерена сдаваться и «готова идти до конца».

Екатерина Дунцова — журналистка из города Ржев. В прошлом она также была депутатом местной городской думы. На сайте Дунцовой говорится, что она выступает за прекращение боевых действий в Украине, демократические реформы, освобождение политзаключенных.

О своем намерении выдвинуться на пост президента Дунцова объявила в середине ноября. Вскоре после этого ее вызвали в прокуратуру, а банк ВТБ заблокировал переводы на ее имя.

В декабре Дунцова подала документы в ЦИК для регистрации инициативной группы, поддержавшей ее. На следующий день стало известно, что сотрудники Минюста пришли с проверкой к нотариусу, который заверил протокол регистрации инициативной группы. Журналистка не исключила, что власти таким образом «пытаются дискредитировать документы» о ее выдвижении.

Очередные выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин уже подал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты.

Путина выдвинули в президенты Meduza