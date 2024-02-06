Подсчет подписей в штабе Бориса Надеждина в Москве. 22 января 2024 года Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA

Штаб Бориса Надеждина опубликовал примеры подписей за его выдвижение на выборах президента России, которые Центризбирком признал недействительными из-за некачественной оцифровки рукописных подписных листов.

Так, в одном из листов после оцифровки вместо улицы Маяковского в Энгельсе появилась «улица Мяковского», а в другом город Салехард стал «Салихардом». Больше остальных в сети привлекла внимание оцифровка адреса в Ростове-на-Дону, в которой город стал «ростовом на дому». В ЦИК эти подписи признали недействительными, заключив, что в них «не соответствует адрес», отметил Надеждин в своем телеграм-канале.

Электоральный эксперт Роман Удот, ознакомившийся с материалами штаба Надеждина, опубликовал другие примеры ошибок, допущенных ЦИК. Например, в одном из листов в графу с датой рождения подписавшего попал адрес его прописки, а в других были допущены ошибки при оцифровке персональных данных избирателей.

«Трудно представить, что человек имеет отчество „Боорисович“ или что он делает ошибку в написании собственного ФИО. Очевидно, это ошибка на стадии оцифровки в ЦИК. Естественно, МВД таких „Боорисовичей“ и „Александровмчей“, жителей „ростова на дому“ с улицы „Мяковского“ найти не в состоянии», — написал Удот.

Издание «Агентство» связалось с автором подписи из «ростова на дому». В комментарии журналистам он подтвердил, что оставлял подпись за Надеждина, а также предложил привлечь к ответственности людей, допустивших эти ошибки.

«За это надо судить. Это воспрепятствование выборам. Конечно, отношение [к этому] негативное. А какое оно будет, если ваши желания, ваше волеизъявление незаконным образом нарушаются?», — заявил он.

Как ранее сообщал Борис Надеждин, члены Центризбиркома признали недействительными более девяти тысяч из 105 тысяч подписей, поданных штабом политика — это более 15% при допустимой законом норме брака в 5%.

Издание «7×7» со ссылкой на источник в штабе Надеждина писало, что ЦИК посчитал больше 2500 подписей недействительными из-за того, что даты внесения подписей якобы вписали не сами избиратели. Еще около 1700 подписей забраковали из-за того, что их предоставили на отдельных листах с паспортными данными, не заверенными нотариусом, а еще 1500 подписей — из-за того, что фамилии, имена и отчества подписавшихся проставили в подписных листах не сами избиратели.

Надеждин тогда заявил, что его команде необходимо «отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными». Позже политик попросил ЦИК перенести рассмотрение вопроса о его регистрации на выборах президента с 7 на 10 февраля, отметив, что за оставшееся время «невозможно просмотреть все замечания». В итоге Центризбирком согласился перенести заседание на 8 февраля. Глава ведомства Элла Памфилова назвала это проявлением «доброй воли».

По словам Надеждина, к 6 февраля представители его штаба успели проверить около 14 тысяч из 60 тысяч подписей, отобранных ЦИК. «Вот эта работа уже происходит вторые сутки подряд. И понятно, что чтобы ее корректно провести по всем 60 тысячам отобранных подписей, нужно больше времени, чем то, что пока осталось», — добавил Надеждин.

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