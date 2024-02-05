Борис Надеждин заявил, что ЦИК забраковал 15% собранных за него подписей

По данным штаба Бориса Надеждина, Центризбирком забраковал 15% подписей, поданных за выдвижение его кандидатом в президенты. Для регистрации кандидатом необходимо, чтобы в проверенных подписях было не более 5% брака.

«Заседание комиссии закончилось, забрали документы. 15,348% брака, впереди две бессонные ночи», — написал в своем телеграм-канале представитель Надеждина Игорь Артемьев.

Борис Надеждин сообщил, что собирается «отбивать» подписи. «Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными», — сообщил он в телеграме. Если Центризбирком откажет в регистрации, заявил Надеждин, он будет обжаловать это решение в Верховном суде.

Издание «7×7» сообщило со ссылкой на источник в штабе Надеждина, что ЦИК посчитал больше 2500 подписей недействительными из-за того, что даты внесения подписей якобы вписали не сами избиратели. Около 1700 подписей забраковали из-за того, что в ЦИК внесли подписи на отдельных листах с паспортными данными, не заверенными нотариусом, а 1500 подписей — из-за того, что фамилии, имена и отчества подписавшихся проставили в подписных листах не сами избиратели. По данным «7×7», часть подписей забраковали из-за недостоверных сведений об избирателях и сборщиках, а также из-за исправлений и неполных данных о подписавшихся.

Официально решение о том, будет ли зарегистрирован Надеждин в качестве кандидата на пост президента РФ, ЦИК объявит 7 февраля.

Борис Надеждин — единственный политик, открыто выступающий против войны, который идет на выборы президента РФ. Источники «Медузы» утверждают, что Кремль не готов позволить ЦИК РФ зарегистрировать на выборах политиков с антивоенной позицией.

Надеждин сдал подписи в ЦИК 31 января. Через два дня представители Центризбиркома заявили, что в подписях Надеждина найдены «ошибки, вызывающие удивление», пообещав сообщить подробности на заседании рабочей группы 5 февраля.

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