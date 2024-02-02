ЦИК нашел в подписях за выдвижение Бориса Надеждина в президенты «ошибки, вызывающие удивление». Проверка пока не окончена

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заявила, что в подписях за выдвижение Бориса Надеждина кандидатом в президенты обнаружены «ошибки, вызывающие удивление».

«Мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей», — заявил зампредседателя комиссии Николай Булаев (цитаты по ТАСС). «В какой-то степени кандидат к этому впрямую причастен», — добавил он.

При этом представитель ЦИК подчеркнул, что проверка подписей Надеждина не завершена. Булаев предложил пригласить Надеждина на заседание рабочей группы по проверке документов и подписей 5 февраля, чтобы показать результаты и «протоколы о замечаниях».

Подписи в ЦИК Борис Надеждин сдал 31 января.

Надеждин — единственный политик, выступающий против войны, который планирует участвовать в выборах президента РФ. Источники «Медузы» утверждают, что Кремль не готов позволить ЦИК РФ зарегистрировать на выборах политиков с антивоенной позицией.

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