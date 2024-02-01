«Борь, как тебе не стыдно!» Что на российском телевидении говорят о Надеждине Пропаганда рассказывает об «украинском следе» в кампании политика, которого раньше просто игнорировала

Борис Надеждин сдает подписи в ЦИК. 31 января 2024 года Вера Савина / AFP / Scanpix / LETA

Утром 31 января политик Борис Надеждин сдал в ЦИК 105 тысяч подписей россиян, необходимых для выдвижения на президентских выборах. Кампания по сбору подписей, в ходе которой люди в России и за рубежом выстраивались в очереди у штабов, чтобы подписаться за Надеждина, игнорировалась федеральными телеканалами и пропагандистами — но теперь, на фоне визита политика в ЦИК, о нем начали говорить в эфире.

Первым кампанию Надеждина обсудил Владимир Соловьев в ток-шоу на «России 1» вечером 30 января. Он рассказал телезрителям, что политик «начинал как ярый демократ, подвизался даже когда-то в правительстве, кем-то был в 90-е годы, и тут вдруг решил стать кандидатом в президенты — только неясно, от кого».

Соловьев заявил, что в кампании Надеждина по сбору подписей принимали участие «сетки навальнят, [Михаила] Ходорковского и украинских спецслужб», а курировал их «гражданин Израиля [Максим] Кац». Всем им, по мнению Соловьева, при этом не нужно, чтобы Надеждина зарегистрировали, а надо «устроить большой политический бымс».

Борис Надеждин неоднократно участвовал в российских политических ток-шоу в качестве представителя «либеральной оппозиции» — в частности, у того же Соловьева (например, в шоу «Поединок» в 2017 году). До начала войны Надеждин также участвовал в шоу Петра Толстого «Время покажет» и был гостем программы Евгения Попова и Ольги Скабеевой «60 минут» (выходит на канале «Россия 1»), а уже после российского вторжения в Украину приходил в мае 2023 года на шоу Андрея Норкина «Место встречи» на НТВ. Сейчас политик говорит, что его перестали звать на ТВ. «Медуза» не нашла примеров участия Надеждина в политических шоу в последние месяцы.

«Боря просто несчастный человечек, мой , который решил в старости, видимо, хоть как-то слупить деньжонок хоть на чем-нибудь. Борю жалко. Дурачок не понял, что его подвели сейчас не под президентские выборы, а под статью об измене родине», — заявил Соловьев и сделал вывод, что Надеждин — кандидат от «украинских нацистов». «Борь, как тебе не стыдно!» — заявил телеведущий.

Журналист Илья Шепелин, который давно занимается изучением российской пропаганды, выразил мнение, что выступление Соловьева вряд ли было импровизацией, потому что в суфлере у телеведущего «был текст, а у режиссера были заготовлены слайды и видео».

На следующее утро Соловьев вернулся к обсуждению Надеждина в своем эфире «Соловьев Live» в сюжете под названием «Оставь Надеждина, подписи не собравшего».

В этом сюжете Соловьев показал скриншот переписки в телеграме, в которой, как он утверждает, Максим Кац обсуждает с собеседником сбор подписей за Надеждина. В аудиосообщениях (их Соловьев поставил в эфире) голос, якобы принадлежащий Кацу, говорит, что некий присланный им файл нужно переделать, потому что, если в нем найдут «украинский след», будет «крайне неприятная ситуация». «Жесть, они и этот фейк показали. Явно же не мой голос, прям очевидно. Может, в суд для него подать для смеха?» — написал в соцсети икс Кац, комментируя ролик.

Соловьев также начал активно делиться постами, посвященными Надеждину, в своем телеграм-канале — только за 31 января там появилось четыре репоста. В одном из них бывший координатор волгоградского штаба Навального Алексей Волков пишет, что оппозиция «систематически наступает на одни и те же грабли» при сборе подписей, вспоминая две региональные кампании 2015 года, в которых якобы было выявлено много подделок.

В другом посте ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов написал, ссылаясь на «инсайд от человека в теме», что цель «всей истории» с Надеждиным — «полностью списать со счетов ФБК», столкнув сторонников Навального с Кацем. «Задача была занять нишу радикальной оппозиции системным игроком», — написал Карнаухов.

В выпусках новостей 31 января Первый канал, «Россия 1» и НТВ рассказали о том, что Надеждин сдал подписи в ЦИК. Все три канала показали одно и то же видео, в котором сотрудники штаба политика приносят ящики с подписями, а затем работник Центризбиркома коротко это комментирует. Взяв из стопки, принесенной Надеждиным, верхний документ, он говорит, что в нем 79 листов, а не 143 и «почему-то они все повычеркнуты», но это «не нарушение».

На НТВ в сюжете о подаче подписей комментаторы отметили, что «сотрудники ЦИК сразу же начали проверять правильное заполнение бланков». В эфире «России 1» сказали, что «о своих замечаниях специалисты ЦИК говорили сразу». На Первом канале после сюжета приглашенный в студию политолог Павел Данилин отметил, что «очень тяжело сдавать качественные подписи людям, которые не имеют поддержки со стороны общества или имеют псевдоподдержку в определенных кругах — там, где за границей сидят некоторые провокаторы».

В телеграм-канале «RT на русском» это же видео сдачи подписей сопроводили комментарием о том, что в подписях Надеждина «нашли недочеты».

При этом до сдачи подписей в ЦИК федеральные каналы о Надеждине практически не рассказывали. Как обращает внимание «Агентство», около двух недель назад ведущая Первого канала Екатерина Андреева даже не назвала его, когда перечисляла кандидатов в президенты от непарламентских .

Как Надеждин собирал подписи У штабов Бориса Надеждина — очереди людей, которые хотят поставить подпись за его выдвижение в президенты России Надеждин против войны. С призывом помочь ему выступили соратники Навального и другие оппозиционеры

Журналист Михаил Фишман предположил, что начавшаяся кампания пропаганды против Надеждина означает, что его в итоге зарегистрируют кандидатом в президенты. «В Кремле могли посчитать, что эффективнее разгромить Надеждина, чем снимать его с выборов. Надеждин против Путина? Это же смешно. Его будут жечь напалмом в телеэфире — к выборам останется головешка, — а если что, Кремль полностью контролирует подсчет голосов», — написал Фишман. По его мнению, Надеждина допустят к выборам, чтобы сделать его мишенью пропаганды и нацелить на него «мобилизацию против внутреннего врага», потому что «именно в этом и заключается сейчас содержание политики Путина», который «превращает ее в войну с предателями внутри».

По данным опроса независимого проекта , проведенного с 27 по 30 января, рейтинг Бориса Надеждина за последний месяц достиг 10% среди тех, кто готов проголосовать на выборах и уже определился, и почти 8% среди всех опрошенных. Журналистка Фарида Рустамова со ссылкой на источники 31 января написала, что ее собеседники во власти «сильно сомневаются» в допуске Надеждина до выборов, но отметила, что они не принимают участия в принятии решения.

Два близких к администрации президента собеседника «Медузы» в конце января утверждали, что Кремль «в принципе не готов» позволить ЦИК зарегистрировать на выборах никаких антивоенных политиков. «Есть часть граждан, которая хотела бы окончания войны. Если [противник Путина на выборах решит] пойти навстречу этому запросу, можно получить неплохой процент. А этого не надо», — говорил один из них.

ЦИК должен принять решение о допуске Надеждина к выборам в течение десяти дней.

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