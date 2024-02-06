Борис Надеждин попросил ЦИК перенести рассмотрение регистрации его кандидатуры на выборы

Политик Борис Надеждин попросил Центризбирком перенести рассмотрение вопроса о регистрации его кандидатуры на выборы президента РФ с 7 на 10 февраля. В своем телеграм-канале он опубликовал соответствующее письмо на имя главы ЦИК Эллы Памфиловой.

«Абсолютно невозможно просмотреть все замечания ЦИК за сегодняшний день и даже за ночь до утра 7.02.2024», — говорится в заявлении политика.

В своем телеграм-канале Надеждин отметил, что перенос рассмотрения вопроса о регистрации его кандидатуры «позволит изучить претензии [ЦИК] к подписям и лучше подготовить возражения».

5 февраля штаб Надеждина сообщил, что Центризбирком забраковал 15% подписей, поданных за выдвижение его кандидатом в президенты. Для регистрации кандидатом необходимо, чтобы в проверенных подписях было не более 5% брака.

По данным издания «7×7», ЦИК посчитал больше 2500 подписей недействительными из-за того, что даты внесения подписей якобы вписали не сами избиратели. Еще около 1700 подписей забраковали из-за того, что подписи предоставили на отдельных листах с паспортными данными, не заверенными нотариусом, а 1500 подписей — из-за того, что фамилии, имена и отчества подписавшихся проставили в подписных листах не сами избиратели.

Сам Надеждин заявил, что его команде необходимо «отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными». Политик добавил, что если ЦИК откажет ему в регистрации, то он будет обжаловать это решение в Верховном суде.

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