«Новая газета Европа» пишет, что соратники Надеждина из «Гражданской инициативы» могли сдать в ЦИК 20 тысяч поддельных подписей за политика Партия называет это «откровенным враньем». Максим Кац утверждает, что изданию заплатили

Борис Надеждин в Центризбиркоме и коробки с подписями в поддержку его выдвижения на президентские выборы. 31 января 2024 года Maxim Shipenkov / EPA / Scanpix / LETA

«Новая газета Европа» опубликовала материал, в котором утверждается, что соратники Бориса Надеждина из партии «Гражданская инициатива» могли «подставить» его и сдать в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поддельные и непроверенные подписи за выдвижение политика кандидатом на выборах президента России.

Издание со ссылкой на волонтеров и представителей штаба Надеждина рассказало, что сбор подписей за политика координировали две отдельные команды: представители партии «Гражданская инициатива», которые якобы «не слишком верили» в перспективы Надеждина, и волонтеры «Штаба кандидатов», желавшие успеха политику.

Статья вышла 5 февраля на фоне сообщений о том, что ЦИК забраковал 15% собранных за Надеждина подписей. По данным издания «7×7», всего комиссия посчитала недействительными 9209 подписей. Сам Надеждин сообщил, что собирается «отбивать» подписи. «Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными», — написал он в телеграме. Если Центризбирком откажет ему в регистрации, заявил Надеждин, он будет обжаловать это решение в Верховном суде РФ.

О чем говорится в статье «Новой газеты Европа»

По словам собеседников издания, в кампании по сбору подписей в поддержку Надеждина изначально было два «проекта»: один собирал подписи россиян за границей, второй — из российских регионов. 27 января, за несколько дней до сдачи подписей в ЦИК, появился третий «проект», который занимался «плохими» подписями из регионов, то есть непроверенными подписями с ошибками. Его координатором стала Мария Невелева — глава официального московского штаба Надеждина.

Команда Невелевой, утверждается в статье, круглосуточно заполняла «подвалы» подписных листов с некачественными подписями. После этого листы должны были направлять в отдел проверки предвыборного штаба, но Невелева отправляла их в так называемую избу — так в команде Надеждина назвали дополнительный неофициальный офис кампании в частном доме в подмосковном поселке Речник.

По словам четырех собеседников «Новой газеты Европа», которые находились в «избе» во время работы с подписями, в ночь на 31 января перед подачей подписей в ЦИК люди от партии «Гражданская инициатива», которые также находились в «избе», могли замешать порядка 20 тысяч поддельных и непроверенных подписей в коробки с настоящими подписями из официальных штабов Надеждина.

Два собеседника журналистов заявили, что в ЦИК сдали «плохие» и поддельные подписи как минимум из шести регионов: Пермского края, Тверской, Тульской, Калужской и Курганской областей, а также из Республики Марий Эл. Еще один источник, работавший в «избе», сказал, что «было четыре региона, где массово была рисовка», но «самый треш» в ЦИК не отправили. Собеседники утверждают, что штабы в регионах, откуда пришли «фейковые» подписи, организовали соратники Надеждина из «Гражданской инициативы», у которых не было «этической проблемы» со сдачей «плохих» подписей.

В ночь перед сдачей подписей в «избе» произошел конфликт между командой «Гражданской инициативы» и волонтерами «Штаба кандидатов», которые там занимались проверкой подписей.

Утверждается, что сотрудники «Гражданской инициативы» не хотели, чтобы команда «Штаба кандидатов» проводила проверку подписей. В свою очередь «Штаб кандидатов» собирался оцифровать подписи, чтобы в случае отказа ЦИК в регистрации Надеждина устроить разбирательства. Но этому помешали сотрудники «Гражданской инициативы» и связанные с Надеждиным политтехнологи. Среди них называются политтехнологи Александр и Артур Назаренко, несколько лет назад работавшие на партию «Родина», а в последние годы — на КПРФ в протестных регионах, в том числе в Хакасии, сторонник войны Константин Власов (в разное время работал с КПРФ и «Патриотами России», в «избе» занимался технической организацией пространства) и Родион Адикаев, работавший на «Единую Россию» и Партию роста. Они выгнали волонтеров. Как предполагает один из источников «Новой газеты Европа», команда «Гражданской инициативы» сочла волонтеров провокаторами. Также, как утверждается в статье, в ту ночь в «избе» была дочь Надеждина.

«Мне было страшно в тот момент, [когда волонтеров выгоняли на улицу]. Он [Власов] орал и выгонял ребят, говорил, что закопает всех в лесу нас. Никто не знает, кто этот человек. Даже мое руководство [федерального штаба] не знало его», — рассказал еще один собеседник издания, который был в «избе» во время скандала.

Источники журналистов считают, что разногласия между двумя штабами Надеждина возникли из-за проблем с коммуникацией и разницы в приоритетах. «Одни [„Штабы кандидатов“] хотели качественных подписей, а другие [„Гражданская инициатива“] — чтобы все сошлось по протоколам, [поданным в ЦИК]», — сказал один из собеседников «Новой газеты Европа».

Другой источник из руководства официального штаба Надеждина предположил, что «Гражданская инициатива» занималась созданием «рисованных» подписей из-за того, что не ожидала успешного сбора настоящих. По его словам, в действиях команды «Гражданской инициативы» не было злого умысла, а технологи и представители партии просто хотели заработать.

Как отреагировали на статью

Пресс-служба штабов Надеждина после выхода статьи «Новой газеты Европа» заявила, что они собрали больше 211 тысяч подписей, отобрав из них лучшие, а для того, чтобы успеть завершить работу, создали несколько центров проверки.

«Из соображений безопасности сотрудники центров проверки не могли обладать полной информацией обо всех организационных процессах по подготовке документов к подаче. Поэтому для кого-то наличие других подразделений, также занимавшихся проверкой подписей, стало сюрпризом. Мы понимаем, что многим сотрудникам хотелось, чтобы в финальную подачу попали подписи, отобранные именно ими. Однако ввиду законодательных ограничений это невозможно. Мы вновь хотели бы подчеркнуть, что наша команда собрала подписи реальных людей, что каждый мог наблюдать буквально в прямом эфире», — заявила пресс-служба.

Лидер «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев назвал статью «откровенным враньем», заявив, что партия уверена в качестве собранных ее представителями подписей в поддержку Надеждина.

Названные в статье люди (речь, вероятно, про политтехнологов, — прим. «Медузы») также не имеют отношения к партии. Совсем нелепым выглядит утверждение, что, выдвинув кандидата, партия не верила в успех проекта. Собственно, сотни тысяч людей, поддержавших Надеждина, — это уже несомненный успех проекта независимо от решения ЦИК.

Власти явно испугались допускать нашего кандидата. Формально недопуск надо обосновать качеством подписей, хотя их было реально собрано более 200 тысяч. Претензии к подписям мы будем оспаривать в ЦИК, а при отказе — в суде. Очевидно, что пропаганда будет врать про «рисовку» и т. п. Странно, что в эту кампанию включилась некогда уважаемая газета. Видимо, очень хочется перестать быть .

Блогер и политик Максим Кац, который одним из первых среди российской оппозиции призвал оставлять подписи в поддержку Надеждина, назвал «стыдной» статью «Новой газеты Европа». В публичном споре в соцсети Х с одним из авторов материала Андреем Серафимовым он заявил, что, по его данным, в «избе» сшивали проверенные подписи. «Вся тема про то, что там сшили непроверенные подписи, вымышлена разозлившимися активистами, которых туда не пустили ночью», — утверждает Кац.

Политик обвинил журналистов в том, что они выпустили материал в тот день, когда у Центризбиркома возникли претензии к подписям в поддержку выдвижения Надеждина. «Потому что регистрация или нет — это решение сугубо политическое. Сегодня все стало ясно», — написал в ответ Серафимов. При этом он добавил, что «думал еще придержать текст», если бы 5 февраля Надеждину не сказали об ошибках.

«У меня на этот счет другая информация, что вы на второй зарплате там, где не стоит на ней быть, и этот тайминг не случайный. <…> Мои источники мне даже сумму называют, которую занесли за подготовку этого вброса, и искренне радуются, как удачно они сбили всем этим заходом волну. Может, до вас сумма и не дошла, этого я не знаю. Ход очень удачный, на многих подействовал», — заявил в свою очередь Кац. Серафимов отверг обвинения, назвав их «ложью».