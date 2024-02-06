Штаб Бориса Надеждина отстоял «до нескольких десятков» подписей за его выдвижение, которые ЦИК признал недействительными из-за ошибок при оцифровке
Штаб Бориса Надеждина отстоял «до нескольких десятков» подписей за его выдвижение кандидатом на пост президента России, которые Центризбирком признал недействительными, сообщает «Агентство» со ссылкой на Надеждина.
По словам политика, в первую очередь речь идет об очевидных ошибках при оцифровке подписей. Например, штабу удалось отстоять подписи с опечатками вроде «ростов на дому» (вместо Ростов-на-Дону) и «Салихард» (вместо Салехард).
При этом Надеждин добавил, что большая часть забракованных подписей нуждается в более сложном подтверждении. В связи с этим его штабу приходится обзванивать людей, чьи подписи вызвали подозрение у ЦИК. «Мы сосредоточились на Москве, выписываем всех и пытаемся до них дозвониться. Будем пытаться доказать, что эти люди реально есть», — заявил политик.
Всего ЦИК, по словам Надеждина, признал недействительными сотни подписей из-за неверно указанных адресов и номеров паспортов. Политик допустил, что ошибки в подписных листах могли появиться при оцифровке. «Если можно Ростов-на-Дону отсканировать как „ростов на дому“, то в номере паспорта, когда сканируется и распознается [программой], можно в пятерке тройку увидеть, почерки разные», — добавил он.
Помимо этого, политик заявил, что больше тысячи подписей ЦИК забраковал из-за того, что дата внесения подписи была «прописана другой рукой». В комментарии «Агентству» Надеждин назвал такую оценку «чистой вкусовщиной». «Я видел эти подписи — мне кажется, что это одной рукой написано. Но ЦИК говорит: у нас заключение графолога есть», — добавил он.
5 февраля штаб Бориса Надеждина сообщил, что Центризбирком забраковал 15% подписей, поданных за выдвижение его кандидатом в президенты. Для регистрации кандидатом необходимо, чтобы в проверенных подписях было не более 5% брака.
Позднее политик попросил ЦИК перенести рассмотрение вопроса о его регистрации на выборах президента с 7 на 10 февраля, отметив, что за оставшееся время «невозможно просмотреть все замечания». В итоге Центризбирком согласился отложить заседание, но только один день. При этом глава ведомства Элла Памфилова назвала это проявлением «доброй воли».