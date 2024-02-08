ЦИК отказал Борису Надеждину в регистрации кандидатом на выборы президента РФ

Обновление. ЦИК РФ проголосовал по вопросу регистрации Бориса Надеждина в качестве кандидата на президентские выборы. Комиссия отказала ему из-за брака в собранных подписях. Политик назвал это решение «ожидаемым». Он намерен обжаловать его в Верховном суде.

Центризбирком России не зарегистрировал Бориса Надеждина в качестве кандидата на президентские выборы, которые пройдут в марте. Об этом сообщается в телеграм-канале политика.

Я не согласен с решением Центризбиркома. Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России. Мы проводили сбор открыто и честно — за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир.

Участвовать в президентских выборах в 2024 году — самое важное политическое решение в моей жизни. От своих намерений я не отступаю. Я обжалую решение ЦИК в Верховном суде РФ.

Позже стало известно, что пост в канале Надеждина был опубликован до голосования в ЦИК по вопросу выдвижения политика.

Как заявили в ЦИК, рабочая группа приняла 104 734 подписи в поддержку Надеждина. Проверив 60 тысяч подписей, комиссия признала недействительными 9147 подписей, еще 95 587 подписей признали действительными.

ЦИК нашла в подписных листах в поддержку Надеждина подписи 11 умерших людей. Еще 858 подписей за Надеждина в ЦИК признали недействительными на основании ответа МВД. 1767 подписей забраковали, поскольку сборщика не было в списке сборщиков, 995 — потому что данные сборщика отличались от данных в списке, 123 — потому что от имени сборщика листы заполнял, как утверждается, другой человек.

В ходе заседания Надеждин попросил перенести дату рассмотрения вопроса о его регистрации на 10 февраля для продолжения процедуры проверки подписей. ЦИК ему отказал. «Здесь стою не только я. За моей спиной сотни тысяч граждан России, которые оставили за меня подписи. <…> Согласно всем опросам, я на втором месте после Путина. Это десятки миллионов людей, которые хотят голосовать за меня. А вы мне рассказываете про 11 умерших в подписях и неправильные паспорта» — также сказал политик во время заседания.

ЦИК также отказал в регистрации лидеру «Коммунистов России» Сергею Малинковичу из-за брака в собранных им подписях. Он сдал 104 998 подписей, из которых недействительными были признаны 8979 подписей.

Борис Надеждин сдал подписи в поддержку своего выдвижения в ЦИК 31 января. 5 февраля штаб политика сообщил, что Центризбирком забраковал 15% подписей (9209 подписей). Для регистрации кандидатом необходимо, чтобы в проверенных подписях было не более 5% брака. На следующий день представители Надеждина заявили, что им удалось отстоять «до нескольких десятков» подписей.

Надеждин — единственный политик, открыто выступающий против войны, который собирается участвовать в выборах президента России. Подписи в его поддержку призывали собирать оппозиционные российские политики. Источники «Медузы» говорили, что Кремль не позволит ЦИК зарегистрировать на выборах кандидатов с антивоенной позицией.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта. В качестве кандидатов ЦИК уже допустил к выборам кандидатов от парламентских партий — Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Владислава Даванкова («Новые люди»). Действующий президент РФ Владимир Путин также будет участвовать в выборах.