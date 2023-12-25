Екатерина Дунцова опротестовала отказ ЦИК допустить ее до выборов. Она обратилась в Верховный суд России

Журналистка из Ржева Екатерина Дунцова оспорила в Верховном суде РФ решение Центризбиркома, который отказался зарегистрировать инициативную группу по ее выдвижению в президенты РФ. Об этом сообщила сама Дунцова.

По ее словам, Верховный суд должен вынести решение до 29 декабря.

Она напомнила, что ЦИК официально объяснил свой отказ в регистрации инициативной группы тем, что нотариусом не была проведена регистрация участников и не было решения о создании группы. ЦИК ссылался на докладную записку своего сотрудника, присутствующего на собрании инициативной группы.

«Использование такого документа законом в принципе не предусмотрено, так что в основу решения положен быть он не может. Ранее устно озвученные ЦИК заявления об ошибках в данных избирателей тоже едва ли обоснованы. Более того, в постановлении об отказе они перечислены, но не конкретизированы и в основу решения не положены. А главное, проверка данных членов группы избирателей находится в ведении нотариуса — у ЦИКа полномочий по их проверке или перепроверке нет», — говорится в посте Дунцовой.

23 декабря ЦИК России отказался зарегистрировать инициативную группу по выдвижению в президенты РФ Екатерины Дунцовой. В избирательной комиссии во время заседания утверждали, что нашли в заявлениях 20% членов группы 100 ошибок. В результате ЦИК не допустил Дунцову до сбора подписей, необходимых для выдвижения.

На следующий день Дунцова сообщила, что получила письменное заявление ЦИК об отказе зарегистрировать группе. По ее словам, в документ не попал ни один из недостатков, о которых говорилось на заседании ЦИК.

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