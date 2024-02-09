Война Семьсот шестнадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 февраля читайте здесь.
Главные новости:
- Войска РФ нанесли удар по Украине дронами. В Харьковской области повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
- Минобороны РФ заявило о сбитых 19 дронах. Из-за беспилотника, по словам очевидцев, в Краснодарском крае возник пожар на НПЗ.
Беспилотники в ночь на 9 февраля атаковали два НПЗ в Краснодарском крае, утверждает Shot.
Помимо Ильского НПЗ, о пожаре на котором сообщалось ранее, обломки беспилотника упали и на территории Афипского НПЗ, пишет издание. Там падение обломков не привело к пожару.
С начала 2024 года несколько российских НПЗ прерывали работу после атаки беспилотников, что, в числе прочего, стало причиной сокращения переработки нефти в России.
Президент РФ Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону — одному из самых популярных американских телеведущих. Журналист обещал задать острые вопросы, в первую очередь про российское вторжение, но они так и не прозвучали. Карлсон не спросил Путина ни про Бучу, ни про Мариуполь.
Республиканцы не стали блокировать в сенате США законопроект, позволяющий выделить помощь Украине без укрепления границы с Мексикой
Сенат США большинством голосов поддержал рассмотрение законопроекта, который предполагает помощь в размере 95,3 миллиарда долларов Украине, Израилю и Тайваню, но не требует выделения бюджета на укрепление южных границ страны. Об этом сообщает CNN.
Законопроект поддержали 67 сенаторов, против проголосовали 32 человека. Это означает, как поясняет NBC News, что теперь сенат может начать полноценное рассмотрение документа и голосование по нему. «Русская служба Би-би-си» уточняет, что в сенате для решения о постановке на голосование любому проекту необходимо набрать 60 голосов из 100.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений.
- Российские войска, в частности, пытались атаковать в Донецкой области в районе Тернова, Ивановского и Клещиевки, где отбиты в общей сложности восемь атак.
- На авдеевском направлении украинские военные отразили 19 атак противника в районе Авдеевки и еще семи атак возле Первомайского и Невельского.
- На марьинском направлении возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области отражено 16 атак.
Такер Карлсон, один из самых популярных американских телеведущих, в ночь на 9 февраля опубликовал на своем сайте и в соцсети Х двухчасовое интервью президента РФ Владимира Путина. Для этой беседы журналист специально прилетал в Москву — его приняли в Кремле, российская пропаганда документировала каждый его шаг. Карлсон обещал задать Путину острые вопросы о войне в Украине, чтобы дать о ней реальное представление гражданам США. Путин прочитал журналисту лекцию, в которой изложил собственную версию истории России и Украины, а на прочие темы давал стандартные, уже известные ответы. О военных преступлениях, например, в Мариуполе или Буче, Карлсон его не спрашивал. «Медуза» собрала основные цитаты из интервью Путина.
Один человек пострадал при атаке беспилотников в Харьковской области
В ходе ночной атаки российские беспилотники ударили по гражданской инфраструктуре Змиевской общины Харьковской области, сообщил начальник военной администрации региона Олег Синегубов.
В результате атаки произошли пожары в здании гостиницы, летней площадки, в ресторане, а также загорелись три легковых автомобиля. Один человек ранен, ему оказали медицинскую помощь на месте.
«В результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха, столовая», — добавил Синегубов.
Ночью Россия атаковала Украину беспилотниками. ВСУ заявили, что сбили 10 из 16 дронов
В ночь на 9 февраля российские войска атаковали Украину 16 беспилотниками типа «Шахед-136/131», которые были запущены с территории аннексированного Крыма и Курской области. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ
Украинские военные уничтожили 10 беспилотников в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей. Что стало с остальными дронами, не сообщается.
Здравствуйте! Начинается 716-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.