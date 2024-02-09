Война Семьсот шестнадцатый день. Онлайн «Медузы»

Беспилотники в ночь на 9 февраля атаковали два НПЗ в Краснодарском крае, утверждает Shot.

Помимо Ильского НПЗ, о пожаре на котором сообщалось ранее, обломки беспилотника упали и на территории Афипского НПЗ, пишет издание. Там падение обломков не привело к пожару.

С начала 2024 года несколько российских НПЗ прерывали работу после атаки беспилотников, что, в числе прочего, стало причиной сокращения переработки нефти в России.