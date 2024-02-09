Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Валерию Залужному и Кириллу Буданову
Генералу Валерию Залужному, накануне покинувшему пост главкома ВСУ, присвоили звание Героя Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ 9 февраля опубликовал офис Зеленского.
В указе президента сказано, что Залужного отметили «за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу».
Вместе со званием Героя Украины Залужному присвоили орден «Золотая Звезда».
Помимо этого Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины главе ГУР Кириллу Буданову. Издание «Страна» напоминает, что Буданов рассматривался как один возможных преемников Залужного на должности главнокомандующего ВСУ.
Владимир Зеленский 8 февраля отправил Валерия Залужного в отставку с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины, который он занимал с 2021 года. Место главкома занял Александр Сырский, который до этого командовал Сухопутными войсками Украины.