Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Валерию Залужному и Кириллу Буданову

Генералу Валерию Залужному, накануне покинувшему пост главкома ВСУ, присвоили звание Героя Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ 9 февраля опубликовал офис Зеленского.

В указе президента сказано, что Залужного отметили «за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу».

Вместе со званием Героя Украины Залужному присвоили орден «Золотая Звезда».

Помимо этого Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины главе ГУР Кириллу Буданову. Издание «Страна» напоминает, что Буданов рассматривался как один возможных преемников Залужного на должности главнокомандующего ВСУ.

Владимир Зеленский 8 февраля отправил Валерия Залужного в отставку с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины, который он занимал с 2021 года. Место главкома занял Александр Сырский, который до этого командовал Сухопутными войсками Украины.

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