Война Семьсот пятнадцатый день. Онлайн «Медузы»

При атаке дронов на Одессу пострадали двое полицейских, сообщают Силы обороны юга Украины.
По данным военных, полицейские получили минно-взрывные травмы. Пострадавших госпитализировали, они находятся в стабильном состоянии.
Сенат США рассмотрит вопрос о помощи Украине отдельно от усиления южной границы страны
Сенат США рассмотрит законопроект о национальной безопасности, предусматривающий выделение средств Украине, Израилю и Тайваню, но уже без миграционной реформы, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
Накануне представители Республиканской партии в сенате заблокировали объединенный законопроект, после чего лидер демократического большинства Чак Шумер вынес на рассмотрение пакет иностранной помощи без мер по обеспечению безопасности границ США.
По словам Маркаровой, заседание сената состоится 8 февраля в 12 часов дня по местному времени (20:00 по Москве).
- Конгресс США из-за внутриполитических разногласий с осени 2023 года не может согласовать финансирование, запрошенное президентом Джо Байденом. Он просил выделить более 100 миллиардов долларов на военную помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также на укрепление южной границы США. Ключевым вопросом, по которому пока не могут договориться конгрессмены, стало обеспечение охраны южной границы, которое требует изменений в миграционной политике США.
За время боев Мариуполь превратился в руины. Погибли не менее восьми тысяч человек. Главное из большого расследования Human Rights Watch
Правозащитная организация Human Rights Watch совместно с аналитическими группами SITU Research и Truth Hounds опубликовала масштабное расследование о том, как весной 2022 года Россия захватывала Мариуполь.
Правозащитники пришли к выводу, что с марта 2022-го по февраль 2023-го в городе погибли не менее восьми тысяч человек. Многие украинцы до сих пор ничего не знают о судьбе своих близких. В центре Мариуполя разрушены более 90% жилых домов. Сейчас Россия строит город заново, заодно уничтожая следы военных преступлений
«Медуза» пересказала главное из расследования.
За минувшие сутки российские войска 60 раз обстреливали Херсонскую область, заявил глава областной администрации Александр Прокудин.
По его данным, ВС РФ выпустили по региону 233 снаряда, из них 33 — по Херсону. Российские войска использовали для ударов артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня, танки, а также беспилотники и авиацию.
Прокудин также заявил, что под обстрелы попали жилые кварталы населенных пунктов области, а три мирных жителя получили ранения.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- Российские войска нанесли 51 ракетный и 80 авиационных ударов, а также совершили 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
- Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- За сутки произошло 92 боевых столкновения.
- На купянском направлении ВСУ отбили три атаки в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.
- На лиманском направлении украинские военные отразили девять атак в районе Белогоровки Луганской области, а также Тернов и Торского Донецкой области.
- На бахмутском направлении ВСУ отбили восемь атак в районах Ивановского и Клещеевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские военные отразили 27 атак в районах Новобахмутовки и Авдеевки, а также 13 атак возле Невельского и Первомайского Донецкой области.
- На марьинском направлении ВСУ отбили 22 атаки в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
- На запорожском направлении украинские военные отбили две атаки в районах Вербового и Работино Запорожской области.
- На херсонском направлении украинские военные отбили четыре атаки российских войск на плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра.
- За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ.
- Подразделениями ракетных войск нанесли удары по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также двум складам боеприпасов ВС РФ.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
Российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками. ВСУ утверждают, что сбили 11 из 17 дронов
Российские войска в ночь на 8 февраля атаковали Украину ударными беспилотниками типа «Шахед 131/136», сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, в атаке были задействованы 17 беспилотников. Силам ПВО удалось сбить 11 дронов в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей.
В Винницкой области из-за падения обломков беспилотников начался пожар на одном из инфраструктурных объектов, сообщил глава областной администрации Сергей Борзов. По его данным, огонь удалось локализовать. Пострадавших нет.
В Днепропетровской области беспилотник сбили в Криворожском районе, сообщил глава местной администрации Сергей Лысак. О пострадавших или разрушениях в посте главы администрации Днепропетровской области не говорится.
В Одесской области в результате атаки беспилотников были повреждены недостроенный многоэтажный дом и здание учебного заведения, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.
В Николаеве результате ночной атаки начался пожар на территории промышленного предприятия и частного дома, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. По его словам, пожар быстро потушили сотрудники ГСЧС. Также повреждения получили многоквартирные дома и объект спортивной инфраструктуры. Пострадавших нет.
Здравствуйте! Начинается 715-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.