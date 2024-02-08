Война Семьсот пятнадцатый день. Онлайн «Медузы»

Сенат США рассмотрит вопрос о помощи Украине отдельно от усиления южной границы страны

Сенат США рассмотрит законопроект о национальной безопасности, предусматривающий выделение средств Украине, Израилю и Тайваню, но уже без миграционной реформы, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Накануне представители Республиканской партии в сенате заблокировали объединенный законопроект, после чего лидер демократического большинства Чак Шумер вынес на рассмотрение пакет иностранной помощи без мер по обеспечению безопасности границ США.

По словам Маркаровой, заседание сената состоится 8 февраля в 12 часов дня по местному времени (20:00 по Москве).

Конгресс США из-за внутриполитических разногласий с осени 2023 года не может согласовать финансирование, запрошенное президентом Джо Байденом. Он просил выделить более 100 миллиардов долларов на военную помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также на укрепление южной границы США. Ключевым вопросом, по которому пока не могут договориться конгрессмены, стало обеспечение охраны южной границы, которое требует изменений в миграционной политике США.

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