Война Семьсот четырнадцатый день. Онлайн «Медузы»

Швеция прекращает расследование взрывов на «Северных потоках»

«В настоящее время расследование достигло стадии, когда власти имеют четкое представление об инциденте и что не появилось ничего, указывающего на причастность Швеции или шведских граждан к атаке, которая произошло в международных водах», — говорится в сообщении прокуратуры Швеции.

Прокурор Матс Юнгквист сообщил, что расследование взрывов продолжают правоохранительные органы Германии.

«Расследование пришло к выводу, что шведская юрисдикция не применима, поэтому дело следует закрыть», — заявили в прокуратуре.

Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. Первый взрыв произошел юго-восточнее острова на глубине около 80 метров в два часа ночи, второй и третий — около семи вечера того же дня к северо-востоку от Борнхольма. Их мощность могла быть эквивалентна силе «нескольких сотен килограммов взрывчатки». В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов.

Читайте также

Washington Post: диверсию на «Северных потоках» координировал украинский полковник Роман Червинский Военный, находящийся в СИЗО Киева, свою причастность отрицает

Читайте также