Война Семьсот четырнадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 6 февраля читайте здесь.
Главные новости:
- Российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под обстрел попали Киев, Николаев, Харьков.
- ВСУ утверждают, что сбили 29 ракет из 44 и 15 беспилотников из 20.
- Власти Киева сообщили, что в результате атаки пострадали 35 человек, четыре человека погибли.
- Норвегия отказала в убежище бывшему наемнику ЧВК Вагнера Андрею Медведеву, но разрешила ему остаться в стране.
Кличко сообщил, что число погибших в Киеве выросло до четырех человек
Все погибшие — жители 18-этажного жилого дома, в котором произошел удар после ракетной атаки, сообщил мэр Киева. Еще 32 человек получили ранение.
Швеция прекращает расследование взрывов на «Северных потоках»
«В настоящее время расследование достигло стадии, когда власти имеют четкое представление об инциденте и что не появилось ничего, указывающего на причастность Швеции или шведских граждан к атаке, которая произошло в международных водах», — говорится в сообщении прокуратуры Швеции.
Прокурор Матс Юнгквист сообщил, что расследование взрывов продолжают правоохранительные органы Германии.
«Расследование пришло к выводу, что шведская юрисдикция не применима, поэтому дело следует закрыть», — заявили в прокуратуре.
- Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. Первый взрыв произошел юго-восточнее острова на глубине около 80 метров в два часа ночи, второй и третий — около семи вечера того же дня к северо-востоку от Борнхольма. Их мощность могла быть эквивалентна силе «нескольких сотен килограммов взрывчатки». В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По его словам, пострадали два человека — сотрудники одного из промышленных предприятий.
Мужчина получил осколочное ранение верхней конечности, у женщины — контузия. Их доставили в больницу.
«Также есть прямое попадание на территорию стоянки промышленного предприятия — посечено 10 машин и пробита кровля в одном из цехов. Оперативные и аварийные службы работают на месте», — сообщил Гладков.
В результате ракетного удара в Киеве погибли три человека, сообщает Киевская областная военная администрация. Пострадали 16 человек.
Совет Федерации одобрил закон о конфискации имущества за «фейки» про армию
Совет Федерации на заседании 7 февраля одобрил закон о конфискации имущества за распространение «фейков» про российскую армию. Об этом сообщает «Интерфакс».
- Новый закон также предусматривает конфискацию имущества у осужденных по нескольким другим статьям — о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (280.4 УК РФ), о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (280 УК РФ), о призывах к введению санкций (284.2 УК РФ), об оказании помощи в их исполнении (284.3 УК РФ), о реабилитации нацизма (354.1 УК РФ).
- Конфискация имущества (на основании обвинительного приговора) будет касаться осужденных за преступления «из корыстных побуждений или по найму».
Зеленский сообщил о двух погибших в Киеве в результате удара 7 февраля
«В Киеве пострадали более десяти человек, по состоянию на данный момент известно о двух погибших. Под завалами могут находиться люди», — говорится в посте президента Украины.
Власти Киева о погибших не сообщали.
Голосеевский район, Киев.
ВСУ утверждают, что сбили 29 ракет из 44 и 15 беспилотников из 20
Воздушные силы ВСУ заявили, что 7 февраля российские войска атаковали Украину с помощью 44 ракет и 20 беспилотников.
По данным ВСУ, силы ПВО сбили 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крылатые ракеты «Калибр» и 15 дронов-камикадзе типа «Шахед».
Согласно сводке, украинским силам не удалось сбить:
- Три крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55;
- Четыре крылатые ракеты Х-22;
- Три баллистические ракеты «Искандер-М»;
- Пять зенитных управляемых ракет С-300.
Виталий Кличко сообщает, что в результате ракетного удара по Киеву пострадали 13 человек.
Ракетная атака по Украине. Что сообщает МВД:
- В Киеве пострадали около десяти человек в Голосеевском и Днепровском районах. Повреждены коммуникации. В Голосеевском районе есть разрушения в 18-этажном доме, под завалами, вероятно, есть погибшие;
- В Николаеве в результате ракетной атаки погиб один человек. Повреждены 20 частных домов и газовая сеть;
- Харьков: в результате утреннего удара два человека пострадали;
- В Днепропетровской и Львовской областях пострадавших нет.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ на 06:00. Главное:
- За сутки произошло 92 боевых столкновения;
- Российские войска нанесли четыре ракетных удара и 27 авиационных ударов, а также совершили 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;
- На лиманском направлении украинские войска отразили 21 атаку российских сил, на бахмутском направлении — 12 атак;
- На авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать армию РФ, которая не оставляет попыток окружить Авдеевку. За прошедшие сутки украинксие войска отбили 21 атакую в районах населенных пунктов Новобахмутовка и Авдеевка, а также восемь атак около Первомайского и Невельского Донецкой области;
- Авиация ВСУ нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава российских войска и по двум зенитно-ракетным комплексам;
- Подразделения ракетный войск Украины нанесли удары по двум пунктам управления, двум сосредоточения личного состава, двум складам боеприпасов и трем артиллерийским средствам армии РФ.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
Киевская городская военная администрация сообщает, что силы ПВО сбили над Киевом более 20 российских ракет.
По словам главы администрации Сергея Попко, российские войска атаковали город ракетами Х-101/Х-555/Х-55.
«Ракеты заходили в столицу несколькими волнами по разным направлениям», — заявил Попко.
Число пострадавших в Киеве увеличилось до девяти человек, сообщает Виталий Кличко. Шесть человек госпитализированы из горящей многоэтажки в Голосеевском районе. Среди них — беременная женщина.
Фотографии горящего дома публикует «Страна.ua».
Последствия атаки по Николаеву. Фотографии
Кличко: в Киеве в результате утреннего обстрела пострадали шесть человек
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ракетной атаки по городу пострадали шесть человек. Три человека пострадали в Днепровском районе, двое из них госпитализированы. Еще три человека госпитализированы в Голосеевском районе.
Экстренные службы тушат пожар в 18-этажном жилом доме в Голосеевском районе, добавил мэр города.
В Киеве и области отбой воздушной тревоги.
Мэр Николаева Александр Сенкевич опубликовал фотографию последствий атаки дронов и беспилотников на город.
В Голосеевском районе Киева одну пострадавшую госпитализировали, сообщает Виталий Кличко. Там произошел пожар в жилом доме после ракетной атаки.
Обновление. Кличко вскоре сообщил, что число госпитализированных увеличилось до трех человек.
Украинские СМИ публикуют видео пожара в Киеве. Где конкретно в городе горит здание, не уточняется.
Николаев атаковали беспилотниками и ракетами, в городе повреждены жилые дома
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что утром 7 февраля российские войска атаковали Николаев беспилотниками типа «Шахед» и ракетами. В результате повреждено около 20 жилых домов, произошел пожар на участке подземного газопровода. Один человек пострадал.
Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что пострадавшие дома в городе остались без крыш, а помимо газовых сетей повреждены еще и водопроводные. По его словам, раненый житель Николаева умер в реанимации.
Российские войска наносят ракетный удар по Украине. Часть Киева осталась без света
Утром 7 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Украине. Мэр Киева Виталий Кличко сообщает о работе ПВО. В результате атаки обломки ракеты повредили две высоковольтные линии в украинской столице. В результате часть жителей осталась без электричества, пишет Кличко.
Он также сообщает о двух пострадавших в Днепровском районе города. Им оказали помощь на месте. Спасатели едут в Голосеевский район Киева, где, по предварительным данным, начался пожар в многоквартирном доме, добавил Кличко.
Здравствуйте! Начинается 714-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.