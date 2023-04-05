В Латвии возобновят призыв на обязательную службу в армии. От нее отказались в 2007 году, но решили вернуть после начала российского вторжения в Украину

Сейм (парламент) Латвии утвердил в третьем, окончательном, чтении закон о службе государственной обороны (СГО), который предусматривает возвращение обязательного призыва в армию.

Согласно закону, в обязательном порядке в армию будут призывать всех граждан Латвии мужского пола с 18 до 27 лет. Мужчины, которые после достижения совершеннолетия , за исключением высшего, будут призваны после его завершения. Для студентов предусмотрена отсрочка.

Государственная служба обороны будет подразделяться на два вида: непосредственно военную и службу гражданской обороны (альтернативную службу в учреждениях Минобороны). Срок службы — 11 месяцев.

Первый призыв начнется с 1 июля 2023 году и будет добровольным. Призывать в армию на обязательной основе начнут с 2024 года. Добровольно пройти службу в армии могут граждане Латвии в возрасте 18-27 лет — и мужчины, и женщины.

В Минобороны Латвии говорили, что летом 2023 году службу в армии начнут первые 300 добровольцев. Еще столько же человек планируют призвать в январе 2024 года. Планировалось, что с 2028 года на службу будут принимать до 7500 человек, отмечает Lsm.lv.

Обязательный призыв на военную службу в Латвии отменили в 2007 году. С тех пор в стране была только профессиональная армия. В Минобороны Латвии отмечали, что возвращение обязательной военной службы связано с полномасштабным российским вторжением в Украину. «Внедрение СГО (службы государственной обороны) — это ответ Латвии на новую ситуацию с безопасностью в нашем регионе, потому что на опыте Украины мы видим, что без морально устойчивого и подготовленного общества невозможно противостоять агрессору», — говорила министр обороны Инара Мурниеце.

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