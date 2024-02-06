Война Семьсот тринадцатый день. Онлайн «Медузы»

Жителя Камчатки задержали по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче данных о российской погранслужбе СБУ

ФСБ России задержала жителя Камчатки по подозрению в госизмене, сообщили ТАСС и РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

По данным ФСБ, местный житель (в релизе его имя не называется), имевший вид на жительство в Украине, сам вышел на контакт со Службой безопасности Украины и согласился передавать информацию о работе российской погранслужбы и участниках войны в обмен на беспрепятственный въезд в Россию, где ему нужно было снимать деньги со своей карты и получать доход от сдаваемой в аренду квартиры.

Против задержанного возбудили дело о госизмене (статья 275 УК).

По данным издания «Камчатка-Информ», речь идет о 55-летнем Григории Биленко, который до выхода на пенсию работал в «Океанрыбфлоте». О возбуждении дела против него 2 января сообщил также телеграм-канал Baza.

По данным Baza, Биленко перестал работать в 2019 году и переехал в Житомирскую область, а пенсию получал на карту «Сбербанка» и периодически приезжал в Россию, чтобы снимать деньги. Однако после начала войны это стало невозможно. У него появились долги, и он обратился к бывшему однокласснику, офицеру вооруженных сил Украины, который пообещал помочь ему, но при условии передачи данных о российской армии, пишет Baza. По версии телеграм-канала, Биленко согласился и весной 2023 года съездил на Камчатку, а вернувшись в Житомирскую область, рассказал сотруднику украинских спецслужб о своем родственнике, работающем в погранслужбе ФСБ.

После этого, как пишет Baza, Биленко дали задание и он снова поехал в Россию. Дело против него, как сообщал телеграм-канал, возбудили 1 января 2024 года.