Война Семьсот тринадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 февраля смотрите здесь,
Главные новости:
- Минобороны России отчиталось о семи сбитых над Белгородской областью дронах.
- В Харьковской области при ракетном ударе по гостинице погиб двухмесячный ребенок.
- «Коммерсант»: Путин выступит с посланием Федеральному собранию между 23 февраля и 8 марта.
Суд заочно арестовал писателя Бориса Акунина по обвинению в оправдании терроризма
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) по статьям об оправдании терроризма и распространении «фейков» про армию, сообщает пресс-служба московских судов.
В декабре против Акунина возбудили уголовное дело, в рамках которого силовики приходили в московское издательство «Захаров», выпускающее книги писателя. Акунина внесли в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, а издательство АСТ объявило об изъятии его книг из продажи. 12 января Минюст объявил Акунина «иноагентом». В конце января МВД России объявило писателя в розыск.
Жителя Камчатки задержали по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче данных о российской погранслужбе СБУ
ФСБ России задержала жителя Камчатки по подозрению в госизмене, сообщили ТАСС и РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.
По данным ФСБ, местный житель (в релизе его имя не называется), имевший вид на жительство в Украине, сам вышел на контакт со Службой безопасности Украины и согласился передавать информацию о работе российской погранслужбы и участниках войны в обмен на беспрепятственный въезд в Россию, где ему нужно было снимать деньги со своей карты и получать доход от сдаваемой в аренду квартиры.
Против задержанного возбудили дело о госизмене (статья 275 УК).
По данным издания «Камчатка-Информ», речь идет о 55-летнем Григории Биленко, который до выхода на пенсию работал в «Океанрыбфлоте». О возбуждении дела против него 2 января сообщил также телеграм-канал Baza.
По данным Baza, Биленко перестал работать в 2019 году и переехал в Житомирскую область, а пенсию получал на карту «Сбербанка» и периодически приезжал в Россию, чтобы снимать деньги. Однако после начала войны это стало невозможно. У него появились долги, и он обратился к бывшему однокласснику, офицеру вооруженных сил Украины, который пообещал помочь ему, но при условии передачи данных о российской армии, пишет Baza. По версии телеграм-канала, Биленко согласился и весной 2023 года съездил на Камчатку, а вернувшись в Житомирскую область, рассказал сотруднику украинских спецслужб о своем родственнике, работающем в погранслужбе ФСБ.
После этого, как пишет Baza, Биленко дали задание и он снова поехал в Россию. Дело против него, как сообщал телеграм-канал, возбудили 1 января 2024 года.
В четырех портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы атак беспилотников
В портах Выборг, Приморск, Усть-Луга и Высоцк Ленинградской области со 2 февраля ввели режим повышенной готовности из-за «возросшего уровня» возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с атаками украинских беспилотников. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте администрации морских портов Балтийского моря.
- В ночь на 21 января два беспилотника атаковали территорию порта Усть-Луга. В результате атаки загорелся химический терминал компании «Новатэк». Источники украинских СМИ сообщили, что за атакой стоит Служба безопасности Украины.
«Коммерсант»: Путин выступит с посланием Федеральному собранию между 23 февраля и 8 марта
Президент России Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию России в конце февраля или в начале марта, пишет «Коммерсант» со ссылкой на четыре источника, близких к администрации президента.
Точная дата не определена, но это произойдет до президентских выборов, намеченных на 15–17 марта, уточняют собеседники газеты. Выступление Путина, как пишет «Коммерсант», станет частью его предвыборной программы.
В Харьковской области ракетным ударом разрушена гостиница, погиб двухмесячный ребенок
Российские войска ночью ударили двумя ракетами по Золочеву Богодуховского района Харьковской области (примерно в 40 километрах от Харькова), сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.
В результате двух ударов ракетами С-300 разрушена трехэтажная гостиница, погиб двухмесячный мальчик, сообщил Синегубов.
Еще три женщины — 21, 28 и 39 лет — госпитализированы в больницу с взрывными травмами и осколочными ранениями. Среди них — мать погибшего ребенка.
Повреждены семь частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры, среди которых магазины, кафе и киоски и два административных помещения.
Минобороны России отчиталось о семи сбитых над Белгородской областью дронах
Ночью над Белгородской областью российские силы ПВО сбили семь украинских беспилотников, заявили в Минобороны России.
О пострадавших в результате атаки дронов не сообщается.
Вместе с этим губернатор Белгородской области сообщил об атаке на город Губкин, который находится примерно в 110 километрах от Белгорода к северо-востоку. По его словам, в результате падения и детонации беспилотника повреждены четыре домовладения: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.
Здравствуйте! Начинается 713-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.