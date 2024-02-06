Московский суд заочно арестовал бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.

По данным пресс-службы московских судов, Арестович обвиняется в публичных призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК) и распространении «фейков» о российской армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК).

В январе 2023 года Алексей Арестович покинул пост советника главы офиса президента Украины — после того, как предположил, что российскую ракету, разрушившую жилой дом в Днепре, сбила украинская ПВО. В мае 2023 года Арестовича включили в перечень террористов и экстремистов, который ведет российский Росфинмониторинг.

В Украине против Арестовича возбудили два уголовных дела — одно за «пропаганду насилия» (из-за его слов о женщинах в видео), второе за лжесвидетельство (из-за конфликта с депутатом Верховной рады по поводу русского языка).

В настоящее время Арестович, по собственным словам, временно проживает и работает в США.

Интервью Арестовича «Медузе»

«Я не хочу, чтобы из Украины делали путинскую Россию» Алексей Арестович собрался баллотироваться в президенты — он обещает избирателям мир с Россией. Мы попросили его объяснить, что происходит

Интервью Арестовича «Медузе»

«Я не хочу, чтобы из Украины делали путинскую Россию» Алексей Арестович собрался баллотироваться в президенты — он обещает избирателям мир с Россией. Мы попросили его объяснить, что происходит