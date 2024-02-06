Верховная Рада на три месяца продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине

Парламент Украины еще на 90 дней — до 13 мая — продлил действие военного положения и всеобщей мобилизации, объявленных после начала полномасштабного вторжения войск РФ.

Соответствующий законопроект, внесенный в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским, поддержали 335 из 355 депутатов, 20 не голосовали, пишет «Украинская правда».

Сроки действия военного положения и всеобщей мобилизации продлеваются в Украине в десятый раз.

Во время действия военного положения в Украине, по действующему законодательству, запрещено проведение президентских, парламентских и местных выборов. В марте 2024 года в Украине собирались провести выборы президента. В конце августа 2023 года Зеленский заявлял, что намерен вновь баллотироваться в президенты Украины, если выборы пройдут в следующем году во время войны. Однако в начале ноября Зеленский сказал, что сейчас не время готовиться к выборам.

На рассмотрение Верховной Рады внесен подготовленный правительством законопроект, вносящий поправки в закон о мобилизации. В частности, он предусматривает снижение планки призывного возраста с 27 до 25 лет. Также этот документ вводит электронные повестки и отменяет срочную службу, заменяя ее базовой общевойсковой подготовкой. Одну из версий законопроекта, внесенную в декабре, отзывали на доработку и вернули в парламент в январе.

Что известно о готовящейся реформе

В Верховную раду Украины внесли законопроект о реформе правил мобилизации Что изменится — и что об этом говорят

Что известно о готовящейся реформе

В Верховную раду Украины внесли законопроект о реформе правил мобилизации Что изменится — и что об этом говорят