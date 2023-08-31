«Я не брошу свое государство». Зеленский заявил, что снова будет баллотироваться в президенты, если выборы пройдут во время войны

Владимир Зеленский намерен вновь баллотироваться в президенты Украины, если выборы пройдут в 2024 году во время войны.

«В 2024 году, если будет продолжаться война, если выборы будут проводиться, я никогда в своей жизни не брошу свое государство. Потому что я являюсь гарантом Конституции, и я ее защищаю в любом случае», — заявил президент Украины в интервью португальскому общественному телевидению RTP.

Перед выборами 2019 года Зеленский обещал, что идет лишь на один президентский срок и не будет баллотироваться во второй раз. Очередные парламентские выборы в Украине должны были состояться осенью 2023 года, а президентские — в марте 2024 года. Однако Конституция Украины запрещает проводить выборы, если в стране введено военное положение.

В интервью RTP Зеленский уточнил условия для возможных выборов в период войны. По его мнению, прежде всего нужно обеспечить безопасность в период выборов, а также создать условия для голосования вынужденным беженцам.

Если это выборы, то они должны быть на нашей территории, чтобы военные имели возможность проголосовать, на первой линии, поэтому нам нужны наблюдатели со всего мира. Хочу, чтобы все было по закону, прозрачно и демократично, как это произошло на выборах, когда я стал президентом. Когда все сказали: чистые выборы. Я не хочу это потерять… Не имеем права потерять людей, которые поехали как беженцы за границу. У них должна быть инфраструктура, чтобы отдать свой голос за кандидатов. Россия также поднимает эту тему относительно выборов. Мы должны сделать, чтобы не было рисков бомбардировки, они конечно будут, но должны сделать, чтобы люди на участках были защищены.

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