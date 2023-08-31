Война Пятьсот пятьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

Минобороны РФ сообщило, что в Брянской области сбили беспилотник. Губернатор рассказал о трех сбитых дронах в Брянске

Ведомство заявило, что утром 31 августа была «пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ».

Беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области, говорится в сообщении. Где именно сбили дроны, ведомство не уточнило.

В свою очередь глава региона Александр Богомаз сообщил что бойцы Росгвардии сбили из антидронового ружья и «специального карабина» три беспилотника самолетного типа над Брянском. По его словам, пострадавших и разрушений нет

Ранее сообщалось, что жители Брянска видели беспилотник над городом и слышали несколько звуков взрывов.