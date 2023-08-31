Война Пятьсот пятьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 30 августа читайте здесь.
Главные новости:
- ФСБ объявила об убийстве в Брянской области двоих «украинских диверсантов» и задержании еще пятерых.
- «Русский добровольческий корпус» взял на себя ответственность за атаку на военный аэродром в Курской области в ночь на 27 августа.
- В Воскресенском районе Подмосковья сбили беспилотник. Аэропорты Москвы из-за ограничений на полеты задержали более 100 рейсов.
- Закрывшийся из-за атаки дронов аэропорт Пскова возобновил работу. Проект «Схемы» опубликовал первые спутниковые снимки аэродрома после атаки.
Один человек погиб при обстреле Славянска Донецкой области, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.
По его словам, в ночь на 31 августа около полуночи прогремело четыре взрыва. В результате атаки были попадания в сельскохозяйственные предприятия в поселке Мирном, погиб охранник предприятия.
Обломки одного из сбитых в Брянске беспилотников упали в в Советском районе, пишет телеграм-канал Shot.
Минобороны РФ сообщило, что в Брянской области сбили беспилотник. Губернатор рассказал о трех сбитых дронах в Брянске
Ведомство заявило, что утром 31 августа была «пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ».
Беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области, говорится в сообщении. Где именно сбили дроны, ведомство не уточнило.
В свою очередь глава региона Александр Богомаз сообщил что бойцы Росгвардии сбили из антидронового ружья и «специального карабина» три беспилотника самолетного типа над Брянском. По его словам, пострадавших и разрушений нет
Ранее сообщалось, что жители Брянска видели беспилотник над городом и слышали несколько звуков взрывов.
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу об освобождении от уголовной ответственности подозреваемых или обвиняемых, решивших добровольно уехать воевать в Украину.
Проект отзыва на законопроект оказался в распоряжении ТАСС. Как отмечает агентство, в правительстве решили, что инициатива не учитывает необходимость возмещения вреда, причиненного преступлением.
Законопроект был внесен в Госдуму законодательным собранием Челябинской области в апреле. Депутаты предлагали внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ о том, что дело в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести могут закрыть, если тот согласится уехать добровольцем на войну.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ушел в отставку
Его заявление уже принял премьер-министр Риши Сунак. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Уоллес занимал пост министра обороны Великобритании с 2019 года. Все это время он активно выступал в поддержку Украины и ее сопротивления российской агрессии.
В своем заявлении Уоллес высоко оценил вооруженные силы и спецслужбы Великобритании, реакцию правительства на войну в Украине, а также поблагодарил Сунака за инвестиции в армию.
Уоллес еще в июле сообщил, что собирается покинуть пост главы Минобороны Великобритании.
Российские и украинские телеграм-каналы сообщают, что в Брянске заметили беспилотники, в городе слышны звуки взрывов. По данным источника Shot, город атаковали дроны, работает ПВО.
Местные власти и Минобороны РФ эти сообщения пока не комментировали.
45 самолетов ушли на запасные аэропорты из-за ограничений работы Домодедово, Внуково и Жуковского, сообщила Росавиация.
Ограничения вводились на фоне атаки беспилотника, который сбили в Подмосковье.
Бывший командующий войсками самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что собирается выдвигаться в президенты РФ на выборах 2024 года. Пост об этом опубликовали в его телеграм-канале.
В публикации перечисляются шесть «плюсов» Стрелкова «в сравнении с действующим президентом в условиях СВО». Среди прочего заявляется, что Стрелков считает себя «более компетентным в военном деле, чем действующий президент, и совершенно точно, чем действующий министр обороны», а также «не настолько спортивен и здоров, каков был Владимир Владимирович» в его годы, поэтому «надоедать» избирателям 20 с лишним лет не сможет.
В июле суд арестовал Стрелкова по уголовному делу о «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете». Сейчас он находится в следственном изоляторе.
Министра обороны Украины Алексея Резникова отправят в отставку в ближайшее время
Об этом сообщили источники «Украинской правды» в правительстве страны и Верховной раде. Также о скорой отставке Резникова рассказал народный депутат Ярослав Железняк
Предполагается, что парламент рассмотрит вопрос об отставке Резникова на следующей неделе. Железняк утверждает, что нынешний министр обороны станет послом Украины в Великобритании, а пост руководителя ведомства займет глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
Умеров не смог опровергнуть или подтвердить информацию о том, что поменяет работу.
Первые сообщения о замене министра обороны Украины появились после того, как в начале 2023 года в Украине из-за коррупционных скандалов уволили несколько высокопоставленных чиновников, в том числе заместителей министра обороны.
Среди возможных кандидатов на пост главы Минобороны называли начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова.
Сам Алексей Резников на этом фоне говорил, что «ни один чиновник не вечен в кресле», а решение о его увольнении может принять только Владимир Зеленский.
ФСБ заявила, что в Брянской области задержаны пятеро и убиты двое украинских диверсантов
Ведомство сообщило, что 30 августа в Брянской области была выявлена украинская диверсионная группа из сотрудников Службы безопасности Главного управления разведки и Сил специальных операций Украины. По версии ФСБ, они готовили теракты на территории РФ.
«В ходе оперативно-боевых мероприятий в Навельском районе Брянской области двое боевиков ликвидированы, пятеро — задержаны, трое из которых получили ранения», — заявили в ФСБ (цитата по «Интерфакс»).
При себе у диверсантов были автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, взрывные устройства, большое количество гранат и патронов «натовского образца», приборы ночного видения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Связанный с ЧВК Вагнер телеграм-канал Grey Zone опубликовал ранее неизвестное видео с Пригожиным
«Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела. Сейчас выходные, вторая половина августа 23-го года, нахожусь в Африке. Любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков или еще чего-нибудь, собственно говоря, все в порядке», — говорит в ролике основатель ЧВК Евгений Пригожин.
«Агентство» предполагает, что ролик был записан 19-20 августа. На это в частности указывает одежда Пригожина. В таком же камуфляжном костюме он снялся в видео, которое Grey Zone опубликовал 21 августа. Считается, что этот ролик был записан в Мали.
«Русский добровольческий корпус», воюющий на стороне Украины, взял на себя ответственность за атаку на военный аэродром в Курской области
«Без помех снова пройдя дырявую границу, в ночь на 27 августа мы ударили беспилотниками по военному объекту», — говорится в распространенном РДК заявлении.
В группировке назвали атаку «максимально успешной», отметив, что она проведена совместно с военной контрразведкой СБУ.
РДК утверждает, что здание в Курске, куда, по заявлению властей региона попал беспилотник, на самом деле было повреждено российской ПВО, «которая прикрывала самолеты».
Сколько самолетов были повреждены в результате атаки на аэродром, РДК не уточняет, заявляя лишь, что «уничтожены все намеченные цели».
- Губернатор Курской области утром 27 августа сообщил о попадании беспилотника в многоквартирный дом в Курске на улице Карла Маркса, в результате которого здание получило повреждения. Люди не пострадали.
- Через несколько часов после этого источник «РБК-Украина» в СБУ сообщил о налете дронов на аэродром в Курской области. Дроны-камикадзе, заявил он, в ночь на 27 августа «отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29». Также, заявил собеседник издания, поражены радары комплекса С-300 и два ЗРК «Панцирь». Участие «Русского добровольческого корпуса» в атаке на аэродром источник не упоминал.
В продолжение темы. Издание «Схемы» опубликовало спутниковые снимки аэропорта Пскова после атаки дронов. Изображения были сделаны компанией Planet Labs 30 августа.
На снимках видно, что во время атаки в ночь на 30 августа были повреждены не менее двух самолетов типа Ил-76.
«Украинская правда» сообщала, что атаку на псковский аэропорт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины. Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии изданию заявил, что «четыре самолета уничтожены и не подлежат восстановлению», а два самолета, предположительно, получили повреждения.
Как отмечают «Схемы», часть аэропорта, где могли находиться другие поврежденные самолеты, о которых заявили в ГУР, не видно на опубликованных снимках из-за погодных условий.
Закрывшийся из-за атаки дронов аэропорт Пскова возобновил работу
Как сообщили в Росавиации, аэропорт работает в штатном режиме с 07:00 по Москве. Сегодня там запланированы два рейса авиакомпании «Азимут» из Москвы и обратно.
В ночь на 30 августа аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников. В результате атаки произошел пожар, повреждения получили четыре самолета Ил-76.
Аэропорты Домодедово и Внуково сообщили, что все введенные сегодня утром ограничения на полеты сняты.
На подлете к Москве сбили беспилотник. В московских аэропортах задержали более 100 рейсов
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 31 августа в Воскресенском районе Подмосковья сбили беспилотник, направлявшийся в сторону столицы. По имеющимся данным, пострадавших и разрушений нет.
Минобороны РФ также заявило о «пресечении очередной террористической атака киевского режима», уточнив, что сбитый в Подмосковье беспилотник был самолетного типа.
В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево утром задержали более 100 рейсов, пишет «Новая газета Европа». Аэропорт Внуково временно ввел ограничения на полеты по соображениям безопасности.
Осенью 2022 года Нобелевскую премию мира одновременно получили российский «Мемориал», белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский «Центр гражданских свобод». Последнюю организацию наградили за «выдающиеся усилия по документированию военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений властью». К нынешнему моменту «Центр гражданских свобод» зафиксировал уже несколько десятков тысяч военных преступлений, совершенных российскими солдатами во время войны с Украиной. Спецкор «Медузы» Лилия Яппарова поговорила с главой организации Александрой Матвийчук.
Вечером 30 августа над Брянским районом были сбиты два беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По данным чиновника, пострадавших и разрушений нет.
В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что «над территорией Брянской области уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа».
Российское военное ведомство также сообщило, что вечером 30 августа в аннексированном Крыму уничтожена украинская ракета.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли 31 ракетный и 66 авиационных ударов, совершили 53 обстрела из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло более 40 боевых столкновений. ВСУ отразили атаки противника в районах Новоегоровки и Белогоровки (лиманское направление), Клещиевки и Курдюмовки (бахмутское направление), Марьинки (марьинское направление), Старомайорского (шахтерское направление), Вербового (запорожское направление).
- Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре удара по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и станцию РЭБ противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте. Начинается 554-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной.