Минобороны заявило об отражении массовой атаки беспилотников по Центральной России. Об ударе дронов по аэропорту Пскова ведомство промолчало

В ночь на 30 августа была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он утверждает, что один из беспилотников, направлявшихся к столице, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе Московской области.

Минобороны РФ несколько раз за ночь сообщало о пресечении «попыток киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации».

Так, по данным ведомства, после полуночи средствами ПВО были сбиты три дрона в Брянской области, два — в Рязанской области, по одному — в Орловской, Калужской и Московской областях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ночью над Брянском были уничтожены три украинских беспилотника, а утром еще три. Чиновник утверждает, что пострадавших нет, но в результате одной из утренних атак возник пожар и частично повреждено административное здание. Также пресечена попытка атаки местной телебашни, добавил губернатор.

Телеграм-канал Mash пишет, что в Брянске дроны пытались атаковать нефтебазу «Дружба». Также один из сбитых беспилотников упал на завод «Кремний ЭЛ» — одного из крупнейших производителей микроэлектроники в России. «Важные истории» отмечают, что предприятие в основном создает продукцию для нужд Минобороны РФ, в частности делает детали для систем ПВО «Панцирь» и ракетных комплексов «Искандер».

По данным городской администрации Брянска, утром в среду «произошел хлопок» в здании управления Следственного комитета РФ по Брянской области. «Открытого горения нет, выбиты окна», — заявили в пресс-службе.

Администрация Брянска попросила жителей города и местных журналистов не публиковать адреса объектов, «пострадавших из-за атак украинских террористов». «Этой информацией пользуется вражеская сторона, что позволяет ей планировать дальнейшие террористические действия! Пользуйтесь информацией и формулировками, опубликованными официальными источниками! От этого зависит безопасность жителей Брянска!» — заявили власти города.

Глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе были сбиты два беспилотных летательных аппарата. Калужский губернатор Владислав Шапша также пишет о двух упавших дронах в Сухиничском и Дзержинском районах области. Один из беспилотников попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов, в результате чего возник пожар.

Ночью массовой атаке дронов также подвергся аэропорт Пскова. По разным данным, в атаке участвовали от 10 до 20 беспилотников. В результате, по данным ТАСС, получили повреждения четыре военно-транспортных самолета Ил-76. «База» утверждает, что еще два самолета полностью уничтожены. Минобороны РФ ничего не сообщало об этом.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал кадры отражения атаки на аэропорт Пскова. Он объявил, что 30 августа все рейсы в аэропорту будут отменены, пока экстренные службы будут выяснять степень повреждения взлетно-посадочной полосы. Пострадавших в результате взрывов и пожара в аэропорту нет, утверждает чиновник.

В ночь на среду об отражении атак беспилотников в районе Севастопольской бухты также сообщал губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. Минобороны РФ заявляло, что около полуночи самолет морской авиации Черноморского флота РФ уничтожил четыре быстроходных военных катера в акватории Черного моря. Ведомство утверждало, что на катерах находились десантные группы военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.

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