В Воскресенском районе Московской области сбит беспилотник
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 31 августа в Воскресенском районе Московской области был сбит беспилотник, направлявшийся в сторону столицы. По имеющимся данным, написал он в телеграме, пострадавших и разрушений нет.
Минобороны РФ также заявило о «пресечении очередной террористической атака киевского режима», уточнив, что сбитый в Подмосковье беспилотник был самолетного типа.
В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево утром задержали более 50 рейсов, пишет «Дождь». Аэропорт Внуково временно ввел ограничения на полеты по соображениям безопасности.
30 августа местные власти и Минобороны РФ сообщили о самой масштабной атаке беспилотников по Центральной России. Дроны атаковали аэропорт в Пскове, беспилотники также были сбиты в Брянской, Рязанской, Орловской, Калужской и Московской областях.
Ранее беспилотники неоднократно долетали до центра Москвы и врезались в здания на территории Москва-Сити.