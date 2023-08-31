В Воскресенском районе Московской области сбит беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 31 августа в Воскресенском районе Московской области был сбит беспилотник, направлявшийся в сторону столицы. По имеющимся данным, написал он в телеграме, пострадавших и разрушений нет.

Минобороны РФ также заявило о «пресечении очередной террористической атака киевского режима», уточнив, что сбитый в Подмосковье беспилотник был самолетного типа.

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево утром задержали более 50 рейсов, пишет «Дождь». Аэропорт Внуково временно ввел ограничения на полеты по соображениям безопасности.

30 августа местные власти и Минобороны РФ сообщили о самой масштабной атаке беспилотников по Центральной России. Дроны атаковали аэропорт в Пскове, беспилотники также были сбиты в Брянской, Рязанской, Орловской, Калужской и Московской областях.

Ранее беспилотники неоднократно долетали до центра Москвы и врезались в здания на территории Москва-Сити.

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