Появились спутниковые снимки аэропорта Пскова после атаки дронов

Украинский проект опубликовал спутниковые снимки аэропорта Пскова, сделанные после атаки беспилотников вечером 29 августа. На снимках компании Planet Labs от 30 августа, как пишет издание, видны два военно-транспортных самолета Ил-76, получившие повреждения.

Первые спутниковые снимки после атаки украинских беспилотников на аэродром рядом со Псковом

На снимках видно, что повреждены по меньшей мере два самолета типа Ил-76 в ночь с 29 на 30 августа. После анализа спутниковых снимков, повреждения самолетов подтвердил авиаэксперт Анатолий Храпчинский, к которому журналисты «Схем» обратились за комментарием

«На спутниковом снимке мы видим, что повреждена поверхность возле крыльев, скорее всего, дронами пытались попасть в топливные баки, которые находятся в той части самолета», — сказал «Схемам» авиаэксперт Анатолий Храпчинский. Он допустил, что ремонт самолетов займет два-три месяца.

Также возле одного из самолетов можно заметить два красных автомобиля, похожие на пожарные, которые могли привлечь для тушения пожара

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов накануне заявил, что в результате атаки дронов уничтожены четыре самолета, а еще несколько получили повреждения.

Как отмечают «Схемы», другие атакованные самолеты, о которых говорил представитель ГУР, могли находиться в другой части аэропорта Пскова, которую не видно на спутниковых снимках из-за облаков.

Аэропорт Пскова, принимающий как гражданские, так и военные самолеты, подвергся атаке беспилотников в ночь на 30 августа. В аэропорту базируются самолеты Ил-76, которые используют летчики 76-й десантно-штурмовой дивизии армии РФ. Псковская дивизия участвовала в начале полномасштабного вторжения российских войск в Украине, в том числе в оккупации Бучи в Киевской области.

Дроны атаковали аэропорт Пскова Meduza

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