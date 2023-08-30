Война Пятьсот пятьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

Еще о последствиях массированного удара по Украине. В Житомирской области, как заявил глава обладминистрации Виталий Бунечко, российские войска ударили дронами-камикадзе по объекту инфраструктуры.

«Благодаря эффективной работе подразделений противовоздушной обороны часть воздушных целей была сбита. Обломками сбитого беспилотника был частично поврежден объект инфраструктуры и железнодорожное полотно», — заявил Бунечко. По его словам, возникший пожар потушили, никто не пострадал.

Воздушную тревогу в Житомирской области объявили около трех часов ночи, а отменили незадолго до шести утра. После отбоя председатель Звягельской общины Николай Боровец вышел в эфир и сообщил, что российские войска атаковали общину. Затем его видеообращение пропало, сообщает «Суспильне».