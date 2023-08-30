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новости

Война Пятьсот пятьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 29 августа читайте здесь.

Главные новости:

  • Минобороны РФ заявило, что отразило массовую атаку беспилотников по Центральной России.
  • Киев подвергся самому мощному нападению с весны.

Накануне 29 августа в Петербурге на Пороховском кладбище похоронили основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе. После похорон кладбище оцепили полицейские и росгвардейцы. Петербургское издание «Фонтанка» опубликовало видео, снятое у могилы Пригожина утром 30 августа. На записи показаны журналисты, также есть люди с цветами.

Еще о последствиях массированного удара по Украине. В Житомирской области, как заявил глава обладминистрации Виталий Бунечко, российские войска ударили дронами-камикадзе по объекту инфраструктуры.

«Благодаря эффективной работе подразделений противовоздушной обороны часть воздушных целей была сбита. Обломками сбитого беспилотника был частично поврежден объект инфраструктуры и железнодорожное полотно», — заявил Бунечко. По его словам, возникший пожар потушили, никто не пострадал.

Воздушную тревогу в Житомирской области объявили около трех часов ночи, а отменили незадолго до шести утра. После отбоя председатель Звягельской общины Николай Боровец вышел в эфир и сообщил, что российские войска атаковали общину. Затем его видеообращение пропало, сообщает «Суспильне».

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что в ночь на 30 августа силы ПВО и морской охраны сбили над Черным морем восемь ракет. Кипер обвинил в ракетном ударе войска РФ. Попаданий и разрушений нет, отметил он.

По всей видимости, в целом контрнаступление ВСУ проходит медленнее, чем ожидали союзники Украины, — по крайней мере, именно об этом регулярно сообщают западные СМИ. На этом фоне в августе в саудовской Джидде прошли двухдневные переговоры, посвященные возможному мирному урегулированию войны, — в них среди прочих приняли участие представители США, Польши, Великобритании, Бразилии и Китая (Россию на саммит не приглашали). «Медуза» поговорила с политологом Кириллом Шамиевым о том, как в теории может выглядеть мирный договор между Россией и Украиной (и на каких условиях страны могут на него согласиться).

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Может показаться, что западные союзники Украины все чаще намекают: войну нужно заканчивать мирными переговорами Неужели для этого появились хоть какие-то основания?

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Может показаться, что западные союзники Украины все чаще намекают: войну нужно заканчивать мирными переговорами Неужели для этого появились хоть какие-то основания?

Генштаб ВСУ о наступлении украинских войск

  • Силы обороны Украины продолжают наступать на бахмутском и мелитопольском направлениях. В направлениях Новоданиловка — Новопрокоповка и Малая Токмачка — Вербовое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям ВС РФ, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы. 
  • На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают наступать южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.
  • Российские войска безуспешно наступали в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Российские силы понесли значительные потери, перемещают подразделения, активно применяют резервы.
  • Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на купянском, лиманском и бахмутском направлениях. Российские войска вели безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Богдановки, Курдюмовки, Озаряновки Донецкой области. Тяжелые бои продолжаются.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям сторон конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.

Офис генерального прокурора Украины опубликовал фотографии предприятия в Шевченковском районе Киева, поврежденном при ночном ракетном ударе по городу. По данным МВД, на территорию попали обломки сбитой ракеты. В прокуратуре сообщили, что погибли два человека, пострадали трое.

Офис генерального прокурора Украины

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00

  • За прошедшие сутки ВС РФ нанесли пять ракетных и 60 авиационных ударов, совершили 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
  • За прошедшие сутки состоялось 35 боевых столкновений.
  • На лиманском направлении российские войска безуспешно наступали в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, на бахмутском направлении — в районах Богдановки, Курдюмовки и Озаряновки Донецкой области.
  • На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
  • Авиация сил обороны в течение минувших суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре — по зенитно-ракетным комплексам.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А «Солнцепек».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Брянские власти сообщили, что в здании СК произошел взрыв из-за дрона, но затем удалили это сообщение

Минобороны РФ заявило, что отразило массовую атаку беспилотников по Центральной России. И промолчало об ударе дронов по аэропорту Пскова

Минобороны РФ несколько раз за ночь сообщало о пресечении «попыток киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации».

Так, по данным ведомства, после полуночи средствами ПВО были сбиты три дрона в Брянской области, два — в Рязанской области, по одному — в ОрловскойКалужской и Московской областях.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один из беспилотников, направлявшихся к Москве, уничтожен силами ПВО в Рузском районе Московской области.

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Минобороны заявило об отражении массовой атаки беспилотников по Центральной России. Об ударе дронов по аэропорту Пскова ведомство промолчало

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Минобороны заявило об отражении массовой атаки беспилотников по Центральной России. Об ударе дронов по аэропорту Пскова ведомство промолчало

Международный аэропорт Пскова «Кресты» подвергся атаке беспилотников в ночь на 30 августа. Повреждены четыре самолета Ил-76

Местные жители рассказали, что слышали взрывы и автоматическую стрельбу. По разным данным, аэропорт атаковали 10-20 беспилотников, их пытаются сбить из стрелкового оружия. Удар подтвердили региональные власти. Минобороны РФ пока это не комментировало.

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Дроны атаковали аэропорт Пскова (в 700 километрах от Украины). Произошел крупный пожар, повреждены четыре самолета Ил-76

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Дроны атаковали аэропорт Пскова (в 700 километрах от Украины). Произошел крупный пожар, повреждены четыре самолета Ил-76

Киев атаковали ракетами и беспилотниками. Это самое мощное нападение с весны

Войска РФ в ночь на 30 августа запустили по Киеву ракеты и дроны-камикадзе. «Ночная воздушная атака. Такого мощного нападения Киев не испытывал с весны. Противник провел массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет», — сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

Сначала город с разных направлений атаковали дроны, а затем по Киеву был нанесен удар ракетами воздушного базирования, написал Попко в телеграме. Всего силы и средства ПВО сбили до 20 ракет и дронов, заявил глава КГВА.

Из-за падения обломков ракеты в Шевченковском районе погибли два человека — охранники предприятия. Еще три человека ранены, двое их них госпитализированы, сообщил Попко.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о двоих погибших в результате обстрела и двоих госпитализированных. Кличко также написал, что из-за падения обломков ракет загорелось здание магазина в Дарницком районе, речь идет о гипермаркете «Ашан», пожар быстро потушили.

ГСЧС Украины сообщает, что на территории Киевской области из-за ракетного удара повреждены несколько жилых домов, в некоторых из них возникли пожары, которые удалось оперативно ликвидировать.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объявил, что сбиты все 28 крылатых ракет, запущенных по территории Украины в ночь на 30 августа, и 15 из 16 ударных дронов.

Здравствуйте. Начинается 553-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной.