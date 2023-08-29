Война Пятьсот пятьдесят второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 28 августа читайте здесь.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- Российские войска в течение суток нанесли восемь ракетных и 47 авиационных ударов, а также совершили 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам;
- За прошедшие сутки произошло 32 боевых столкновения;
- На марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки в Донецкой области;
- В Запорожской области от артиллерийских обстрелов российской армии пострадали более 25 населенных пунктов;
- Украинские силы продолжают наступательную операцию на мелитопольском направлении;
- ВСУ за сутки поразили два пункта управления, одно средство ПВО и два артиллерийских средства российской армии.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Московские аэропорты Внуково и Домодедово утром 29 августа ограничивали полеты, но сейчас работают штатно, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей аэропортов.
Минобороны России сообщило о сбитых беспилотниках в Белгородской и Тульской областях
По данным военного ведомства, 28 августа около 23:00 был обнаружен украинский дрон, с помощью которого планировалось атаковать объекты на территории РФ. Минобороны утверждает, что силы ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области.
Кроме того, два беспилотника сбили утром 29 августа над территорией Тульской области.
Здравствуйте. Начинается 552-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.