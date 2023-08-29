Война Пятьсот пятьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

Минобороны России сообщило о сбитых беспилотниках в Белгородской и Тульской областях

По данным военного ведомства, 28 августа около 23:00 был обнаружен украинский дрон, с помощью которого планировалось атаковать объекты на территории РФ. Минобороны утверждает, что силы ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области.

Кроме того, два беспилотника сбили утром 29 августа над территорией Тульской области.