Неофициальный мемориал памяти Евгения Пригожина в Москве, 26 августа 2023 года Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA

В Петербурге прошла закрытая церемония прощания с основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, который 23 августа погиб в авиакатастрофе, сообщила пресс-служба бизнесмена в телеграме. «Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище», — говорится в сообщении. Пригожин похоронен на этом кладбище, уточнила пресс-служба «Интерфаксу». Сообщение о прощании с Пригожиным появилось уже после закрытия кладбища, которое работает с 10 до 17 часов.

Похороны прошли только в присутствии родственников и ближайших друзей, так пожелали родные Пригожина, рассказали в пресс-службе предпринимателя. «Дождь» пишет со ссылкой на администрацию кладбища, что прощание с Пригожиным закончилось около 16:00, а остальных погибших при авиакатастрофе там не хоронили.

Судя по фотографиям с кладбища, которые опубликовал телеграм-канал Shot, возле могилы Пригожина оставили лист бумаги с отрывком из стихотворения Иосифа Бродского «Натюрморт» с такими словами: «Как ступлю на порог, / не поняв, не решив: / ты мой сын или Бог? / То есть, мертв или жив?».

Мать говорит Христу: — Ты мой сын или мой Бог? Ты прибит к кресту. Как я пойду домой? Как ступлю на порог, не поняв, не решив: ты мой сын или Бог? То есть, мертв или жив? Он говорит в ответ: — Мертвый или живой, разницы, жено, нет. Сын или Бог, я твой.

По данным «Дождя», основателя ЧВК «Вагнер» похоронили рядом с его отцом. «Пышных похорон», по выражению телеканала, не устраивали, а на кладбище не было . Воинских почестей, которые положены Герою России, Пригожину не оказали, пишет «Агентство» со ссылкой на слова сотрудника кладбища. По его словам, похороны Пригожина посетили от 20 до 30 человек.

Сотрудник кладбища рассказал, что не видел на церемонии людей в военной форме, а само прощание продолжалось 40 минут. «Я работаю в отрасли уже больше 30 лет, для меня ничего необычного — просто вип-похороны. Они не первые и, скорее всего, не последние», — сказал собеседник «Агентства».

По данным «Фонтанки», после сообщений о похоронах Пригожина у кладбища появились сотрудники Росгвардии, оцепившие территорию. Судя по фотографиям издания, на кладбище установили металлодетекторы. Периметр охраняют сотрудники полиции, военной полиции, кинологи, специалисты по разминированию, также в оцеплении замечены люди с антидроновыми ружьями.

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя похороны Пригожина, заявил, что их провели тайно, потому что президент РФ Владимир Путин «боится». «Тайные похороны экс-главы „Вагнера“ Пригожина как абсолютный символ истинного страха Путина. Даже после демонстративного убийства „вагнеровца“ в небе над Тверью российский диктатор панически боится настоящих массовых протестов. Боится памяти, разговоров, сомнений, сравнений. Боится продолжающегося репутационного обнуления. Боится собственных „героев“, навязчиво растворяя их в неизвестности», — заявил Подоляк.

Информацию о похоронах Евгения Пригожина держали в тайне, при этом в Петербурге на Северном и Серафимовском кладбищах 29 августа заметили полицейских и «вагнеровцев», а накануне на Богословском кладбище появились признаки подготовки похорон. До конца не было ясно, где и когда будет похоронен Пригожин и другие погибшие в авиакатастрофе 23 августа, в том числе командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин (он же Вагнер). На Северном кладбище Петербурга 29 августа простились с одним из пассажиров бизнес-джета и топ-менеджером структур Пригожина Валерием Чекаловым.

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